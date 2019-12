"Esti un nimeni! Nu te cunosc!" Prunea si-a iesit din minti in direct la PRO X! Ce a declarat

Florin Prunea a avut o reactie nervoasa in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport.

Prunea a acuzat din nou arbitrajul din intreg turul de campionat. Oficialul din Stefan cel Mare spune ca au fost 20 de greseli impotriva lui Dinamo si numai 2 pentru de la inceputul sezonului. Prunea a intrat in dialog cu Octavian Marin, fostul sef al scouterilor de la Dinamo si actual manager la FC Player, echipa unde a antrenat Vintila inainte sa vina la FCSB.

Marin i-a reprosat lui Florin Prunea ca vorbeste prea mult de arbitraj in loc sa se concentreze pe pregatirea echipei.

"Sunt 20 de greseli impotriva noastra si numai doua in favoarea noastra. E vorba de meciul cu Botosani. Arbitrii care au gresit in favoarea au primit 9 etape de suspendare, in timp ce Andrei Chivulete care a gresit impotriva noastra la CFR a stat o etapa.

Ne ocupam de arbitraje pentru ca influenteaza in mod direct acest play-off. Daca nu erau aceste greseli eram in primele 6 sigur", a spus Florin Prunea.

Presedintele celor de la Dinamo s-a plans si de faptul ca Nistor a fost eliminat pe nedrept si va fi astfel suspendat pentru meciul cu Botosani. Si pe acest subiect s-a contrat cu Marin.

"De Fabrini ati auzit? Nu este numai Nistor. Avem si alti jucatori, Mrzljak. Ce antrenezi dumneata? Nu te cunosc! Cum sa nu fie Nistor relevant. Cine te-a angajat, unde muncesti? Vezi-ti de treaba dumitale, daca lipseste cel mai bun jucator cum poti sa spui ca nu conteaza daca lipseste Nistor? Esti foarte slab si esti impotriva clubului meu", a spus Prunea la PRO X.