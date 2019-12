Alt sezon, acelasi Nistor. Dupa ce capitanul lui Dinamo i-a scos din minti pe Bratu, Contra si Rednic, acum e randul lui Uhrin

Dan Nistor a fost contestat puternic de o parte a fanilor dinamovisti pentru eliminarea usoara din meciul pierdut cu Sepsi, care scade sansele de calificare in play-off.

NISTOR vs. REDNIC

Pe 4 decembrie 2018, Dinamo pierdea meciul din sezonul regulat cu CFR Cluj, scor 0-3, pe teren propriu, ceea ce micsora considerabil sansele echipei sa se califice in play-off. Capitanul Dan Nistor era schimbat la pauza si anunta ca era accidentat si ca nu mai putea sa joace in cele mai importante meciuri ale sezonului pentru Dinamo. Presa scria atunci ca Nistor s-ar fi suparat, dupa ce ar fi descoperit ca Tomislav Gomelt avea salariul cu 2.000 de euro mai mare decat al lui (12.000 euro) si din aceasta cauza conducatorii il suspectau ca se da lovit. Fara Nistor si cu atmosfera incordata in lot, Dinamo, cu Mircea Rednic pe banca, remiza cu FC Hermannstadt (1-1) si pierdea cu CS „U” Craiova (0-3) si Astra Giurgiu (1-4), dar si sansele la calificarea in play-off-ul Ligii 1.

NISTOR vs. BRATU

Nu era prima data cand Nistor era acuzat ca strica atmosfera in vestiarul lui Dinamo. Pe 21 septembrie 2018, antrenorul Florin Bratu fusese pus pe liber de conducere, dupa o infrangere la Iasi (0-1), in care il schimbase pe Nistor la pauza, din cauza evolutiei foarte slabe a mijlocasului si a unui scandal izbucnit la cabine. Linistea era spulbera dupa aceasta partida, desi Nistor si Danciulescu fusesera cu doar doua zile inainte invitati de galeria lui Dinamo la mormantul lui Catalin Hildan, pentru a-l motiva pe capitanul echipei sa lupte aprig pentru accederea in play-off.

Dupa ultimul sau meci pe banca lui Dinamo, Bratu a fost furios si l-a atacat dur pe fotbalist. "Din pacate, lucrurile nu mai functioneaza de ceva vreme. De cand capitanul nostru, Dan Nistor, a avut oferta de la FCSB. Am avut discutii cu el, nu a reusit sa se mobilizeze. El a venit la mine in vestiar si mi-a zis ca vrea sa plece la Steaua. Nu credeam ca o sa aud vreodata asa ceva de la capitanul lui Dinamo! Mi-a zis ca i se dau 100.000 la semnatura, ca i se dau 15.000 nu stiu pentru ce, ca e o oportunitate si altele. Mi-a destabilizat tot vestiarul. Mi i-a tocat psihic si pe cei mici! Vorbeste toata ziua ca el vrea zeci de mii de euro, ca nu vrea sa mai joace. A reusit sa distruga toata munca. Tineti minte evolutia lui din prima repriza si ce s-a intamplat dupa pauza, cand nu a venit pe banca si statea sprijinit de panourile publicitare, vorbea la telefon si dadea mesaje nu se stie cui. Am simtit ca nu e 100% alaturi de echipa si colegi”, a declarat Bratu ulterior.

NISTOR vs. CONTRA

„A reusit sa destabilizeze si sa distruga munca pe care am facut-o noi aici. Imi pare rau si imi cer scuze fata de Cosmin Contra si Adi Mutu ca am ignorat mesajul lor cand am venit la Dinamo. Pe holurile Federatiei, cand mi-am luat la revedere de la ei, dupa ce am plecat de la nationala U18, mi-au spus: ‘Bratone, ai grija cu Nistor!’. Imi pare rau ca am neglijat sfatul lor”, a atacat Florin Bratu. In vara lui 2017, antrenorul Contra si directorul general Mutu il cedau pe Dan Nistor la CFR Cluj, la schimb cu Filipe Nascimento, intr-o miscare criticata de multa lume, inclusiv de Cornel Dinu, fosta legenda dinamovista. Dupa plecarea celor doi la FRF, Vasile Miriuta a ajuns pe banca „ros-albilor” si cu prima ocazie l-a readus pe mijlocas din Gruia, in ianuarie 2018. Relatia incordata dintre Contra si Nistor a durat si pe durata mandatului de selectioner al primului, cand fotbalistul nu a fost convocat multa vreme la lotul national, desi era cerut in lot de oameni de fotbal, oficiali ai lui Dinamo si de presa. Nistor nu a fost convocat pentru meciurile din Liga Natiunilor si a fost fost chemat abia pe finalul preliminariilor Euro 2020, cand a fost introdus doar 28 de minute in meciurile cu Norvegia (1-1) si Spania (0-5).

NISTOR vs. UHRIN

In acest moment, Dinamo ocupa locul 8 in Liga 1, fiind la doar doua puncte de Gaz Metan Medias, echipa aflata pe ultimul loc care duce in play-off, dar trupa lui Dusan Uhrin are un meci mai mult jucat. In ultimul meci programat in 2019, pe 19 decembrie, dinamovistii evolueaza la Botosani, pentru ca etapele ramase din sezonul regulat (Astra, FC Voluntari, FCSB, Gaz Metan Medias) sa se joace in luna februarie 2020. Insa atmosfera este din nou toxica la Dinamo, dupa infrangerea cu Sepsi, scor 1-2, pe teren propriu. Desi a acuzat o viciere de rezultat din partea arbitrului, pentru neacordarea unui penalty clar si, implicit, eliminarea unui jucator advers, Dinamo a condus cu 1-0 si tinea fraiele meciului, dupa ce chiar Nistor deschisese scorul in minutul 60. Dar capitanul dinamovist a fost eliminat in minutul 73, iar Sepsi a revenit pe tabela, dupa „dubla” lui Karanovici (76, 78). Nistor va lipsi de la ultimul meci din 2019 si se poate considera deja in vacanta.

La finalul partidei, Nistor a fost injurat si amenintat de ultrasii de la Peluza Sud Dinamo, care l-au acuzat ca a fost principalul vinovat pentru infrangere si ca nu se implica pe masura pozitiei de capitan si a salariului sau de 12-13.000 de euro, cat a dezvaluit Florin Bratu intr-o emisiune televizata ca ar primi acum. Nistor le-a replicat fanilor ca sunt „beti”, ca „vin in numar mare, cate doi la fiecare meci” si ca „sunt prea mici pentru mine”. La finalul meciului, la conferinta de presa, antrenorul Dusan Uhrin a declarat ca „Nistor a luat un cartonas rosu foarte usor”.

MIRIUTA A AVUT PROBLEME CU ALTI DINAMOVISTI

In perioada cand Vasile Miriuta o pregatea pe Dinamo, acesta ar fi cerut conducerii ca Steliano Filip, Ionut Nedelcearu, Valentin Costache, Alin Dudea si Sergiu Hanca sa fie exclusi din lot, pentru ca ar fi petrecut in cantonament pana la ora 5.00 dimineata, inaintea unui meci cu Aerostar Bacau, din Cupa Romaniei. Ulterior, la insistentele patronului si conducerii, s-a anuntat ca doar Filip va fi exclus din lot si ceilalti vor fi amendati cu 3.000 de euro, pentru ca in final nimeni sa nu mai fie exclus, amenzile au fost unele modice, iar antrenorul spunea ca „fiecare merita o a doua sansa in viata, cred ca s-a facut prea mult caz pe acest subiect”. In final, Filip a fost vandut la Hajduk Split (500.000 euro), Neldecearu a ajuns la FC Ufa (600.000 euro), Costache a fost cumparat de CFR Cluj (700.000 euro), Hanca s-a transferat la MKS Cracovia (60.000 euro), iar Dudea este imprumutat la Chindia Targoviste.