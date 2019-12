BREAKING NEWS | Proiectul care o salveaza pe Dinamo! S-a aflat tot: 8 oameni de afaceri, printre care Borcea, Badea sau Netoiu vor sa preia echipa! Negoita, pastrat in conducere

Plan incredibil pentru salvarea lui Dinamo.

Dumitru Dragomir a dezvaluit ca se lucreaza la un proiect ambitios care sa o readuca pe Dinamo in lupta pentru titlu in Liga 1. Potrivit fostului presedinte al LPF, 8 oameni puternici din fotbal si din lumea afacerilor, au inceput sa discute despre preluarea lui Dinamo.

Actualul finantator dinamovist, Ionut Negoita, este si el inclus in noul proiect.

"Este un proiect pentru cumpararea lui Dinamo. Si eu sa conduc clubul. Ei au incredere in mine sa fac asta, dar nu sunt dispus. E vorba de mine, Viorel Catarama, Cristi Borcea, Nicolae Badea, Vladimir Cohn, Gigi Netoiu, Ionut Negoita. Si mai e unul care nu vrea sa-i dam numele. E printre cei mai bogati din Bucuresti. Nu-i dau numele pentru ca nu am vorbit eu cu el, ci Netoiu. Borcea nu se baga, il punea pe fi-su. A fost ideea lui Catarama. Eu am vorbit cu Borcea, Badea, Catarama si Netoiu. Chiar si cu Negoita am vorbit la telefon. Ei voiau ca eu sa conduc si sa punem toti bani. Dar le-am zis: 'Bai, oameni buni, nu vin pe salariul vostru!'. Voiam sa bag si eu bani. Eu l-as fi pus pe Cristi Borcea conducator. E foarte bun. Nu e cazut proiectul. Se discuta acum. Nu exista un om de coagulare. Ei toti vor ca eu sa conduc, dar eu nu mai sunt omul care sa conduca. Le-am zis ca vin un an sau doi. Dar trebuie sa gaseasca pe altul. Chiar daca acum, Dinamo il are pe cel mai bun conducator din Romania: Bogdan Balanescu", a declarat Dumitru Dragomir pentru DigiSport.