De ce nu a acordat Iulian Calin penalty si rosu la Dinamo - Sepsi? Explicatia INCREDIBILA a arbitrului

O faza controversata s-a petrecut in minutu 47 al meciului.

La scorul de 0-0, Deian Sorecu a sutat de la marginea careului, insa Bouhenna a respins clar cu mana mingea care se indrepta spre poarta goala. Iulian Calin, arbitrul partidei, nu a acordat luat nicio masura, desi se impunea penalty si cartonas rosu!

Dinamovistii au reusit totusi deschiderea scorului 13 minute mai tarziu, dar au pierdut incredibil, covasnenii reusind sa intoarca scorul in doar 2 minute, prin dubla lui Karanovic, proaspat intrat pe teren.

"Cainii" acuza ca partida s-ar fi desfasurat altfel daca faza din minutul 46 ar fi fost judecata corect.

"Eu ma aflam alaturi de Iulian Călin. Ii explicam faza respectiva, probabil s-ar fi aruncat cu ceva, dar nu am auzit nimic la adresa mea sau spre mine. Ii explicam despre greseala respectiva, el avea argumentele lui. După ce a vizionat faza, sunt convins ca nu a mai avut niciun fel de argument.

El a spus că pur si simplu asa a văzut faza. O mare vina o are si asistentul, l-am văzut foarte activ si foarte prompt in a lua decizii. Cand a fost aceasta faza, nu a mai fost asa de ferm. A stat pasiv", a spus Ionel Danciulescu, directorul sportiv al lui Dinamo, la DigiSport.

Dinamovistii se afla in pericol sa rateze play-off-ul si considera ca au pierdut 3 puncte mari in meciul cu Sepsi, motiv pentru care vor cere scoaterea lui Iulian Calin din arbitraj, in cadrul Comitetului Executiv ce va avea loc saptamana viitoare.