Acuzatii grave la adresa arbitrajului! Florin Prunea e tunat dupa infrangerea cu Sepsi: "Dinamo a avut 20 de greseli flagrante impotriva!"

Dinamo a pierdut acasa cu Sepsi si este la cinci puncte de play-off in acest moment.

Florin Prunea si-a exprimat nemultumirile cu privire la arbitraj pe care il considera impotriva "cainilor" si spune ca nici macar nu isi mai poate spune parerea liber, pentru ca e chemat la Comisia de Disciplina. Managerul general al "cainilor" a spus in direct la Ora Exacta in Sport ca au fost 20 de greseli flagrante luate in acest tur de campionat impotriva echipei sale.

"Din pacate nu a depins numai de noi. Am tras un semnal de alarma de foarte mult timp pentru ca impotriva lui Dinamo s-au facut foarte multe greseli. Nu pot sa spun tot ce as vrea pentru ca sunt sub lupa comisiei de disciplina si incerc sa ma abtin. Dar nu este in regula ce se intampla pentru ca este o competitie care este viciata. Diferenta nu se face pe teren. Nu am nimic cu acest arbitru, este tanar, probabil ca va ajunge mare. Dar o singura decizie a fost impotriva lui Dinamo de 5 ori. Ne-a scos mingea din poarta, nu s-a dictat penalty, nu s-a dictat eliminare, s-a dat galben lui Nistor si apoi eliminarea lui Nistor care a fost una la fel de usoara.

Cu meciul de la Iasi, nu se poate sa acorzi un penalty de maniera cum s-a acordat acolo

De aceea zic ca nu este in regula, eu am tras un semnal de alarma. Dupa meciul de la Cluj m-au trimis la disciplina. Arbitrul care a fost atunci a stat o singura etapa, dupa meciul nostru cu Botosani de acasa, cand arbitrul a gresit in favoarea noastra, arbitrul a stat 9 etape.

Haideti sa vedem cam cum se joaca, nu vreau sa jignesc pe nimeni, dar prea se leaga lucrurile. Dinamo a avut in acest tur de campionat 20 de greseli flagrante impotriva! Singura decizie pentru a fost la meciul cu Botosani. Aceste lucruri se vad cu ochiul liber, sunt lucruri flagrante. O echipa care vrea sa ajunga in play-off nu beneficiaza de aceleasi sanse ca celelalte echipe. Eu nu pot sa fac asemenea afirmatii pentru ca ar trebui sa vin si cu probe, si sunt imediat la curtea de disciplina si amenda minima e de 20.000 de ron. Sunt lucruri evidente si nu sunt intamplatoare.

Incerc sa ma cenzurez cat pot, suntem daramati cu totii dupa meciul asta. Ne-au adus intr-o situatie pe care nu credeam ca o sa vad. Ma intreaba jucatorii si nu pot sa le dau explicatii. Ce se intampla ca sunt prea multe.

Meciul de joi este un meci capital, eu sper sa fim lasati in pace. Rezultatul sa fie stabilit pe teren si sa nu intervina absolut nimeni. Botosani este o echipa foarte buna. Si anul trecut daca erau putini atenti meritau sa joace in play-off", a spus Florin Prunea la PRO X.