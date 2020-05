"Este cineva din clubul din Berceni care nu este certat cu legea?" Reactia Peluzei Sud dupa ce Mustata a anuntat un pact istoric intre cele doua grupari ultras

Cei de la Peluza Sud au reactionat la anuntul facut de Gheorghe Mustata.

Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustata, a anuntat astazi ca a facut un pact de neagresiune cu cei de la Peluza Sud, insa ultrasii echipei din Liga a 4-a au emis un comunicat prin care au tinut sa lamureasca acesata situatia si spun ca nu exista un astfel de pact.

"Pe scurt: nu exista un Pact de neagresiune intre Steaua si fcsbisti, este inca o minciune in lungul discurs al unor oameni ce doresc cu orice pret sa nu se respecte sentintele instantelor de judecata.



Daca va intrebati 'exista cineva in clubul din Berceni care nu este certat cu legea?', raspunsul este 'nu', deoarece pana si avoactul Virgil Boglea este acuzat de complicitate la trafic de influenta si la cumparare de influenta, fapt pe care il aflam din singurul rezultat care se poate gasi despre el pe net: 'Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe Virgil Bogdan-Boglea, avocat stagiar in Baroul Bucuresti, dupa ce acesta a ajutat o persoana sa pretinda bani de la un om de afaceri pentru a interveni pentru urgentarea eliberarii unei autorizatii", se arata in comunicatul emis pe pagina oficiala de Facebook de Asociatia Stelistilor 1947.