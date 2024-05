Parcă nici nu a lipsit! Dan Petrescu a avut o criză nervoasă la CFR Cluj – Rapid

Dan Petrescu, reacție nervoasă la meciul cu Rapid

În minutul 86, Otele a fost doborât în apropierea careului de către Funsho. Ardelenii au cerut lovitură liberă, dar centralul Marian Barbu a lăsat jocul să continue spre nemulțumirea lui Dan Petrescu.

Așa cum a obișnuit în ultimii ani, antrenorul aflat la prima partidă după revenirea sa la CFR Cluj a avut o reacție nervoasă la adresa centralului, căruia i-a adresat anumite cuvinte dure. Marian Barbu nu a ezitat și a fost nevoit să îi arate tehnicianului cartonașul galben.

Dan Petrescu a spus cum ar putea arăta staff-ul său la CFR Cluj

"Rămâne la opțiunea lui Dican și Hoban. Aștept răspunsul cât mai repede ca să mă orientez. Dacă ei vor să rămână, 100% rămân, dar posibil să apară altceva. Încă n-am primit un răspuns clar de la ei ca să fiu sigur. Dacă ei vor, vor fi în staff-ul meu 100% din sezonul următor.

Cu Bordeanu (n.r - Valeriu Bordeanu, fostul său secund) am încheiat colaborarea, are nevoie de o pauză. Aldea vrea să stea puțin cu familia. Dacă va fi totul bine, în două săptămâni va fi aici. Am găsit antrenor cu portarii foarte bun aici (n.r - Mihai Ștețca). În Coreea nu am avut, dar antrenorul de portari pe care l-am găsit aici cred că e ceea ce trebuie pentru CFR Cluj", a spus Dan Petrescu.