"Samadhi. Acum sunt liber!" Explicația mesajului misterios lăsat pe cameră de Rublev după ce a câștigat la Madrid

După meci acesta a dezvăluit că a fost bolnav pe parcursul turneului spaniol, cu "gâtul înfundat" şi cu un "deget de la picior inflamat şi anesteziat".

"Sunt bolnav de opt sau nouă zile şi nu se ameliorează deloc. Nu este normal, de obicei, când sunt bolnav durează două sau trei zile. Este prima dată când mă simt atât de rău în viaţa mea", a dezvăluit Rublev, la conferinţa de presă: "Cred că luni voi merge la spital. Nu ştiu exact ce este, dacă e vorba de o angină streptococică sau de un virus, dar am gâtul complet blocat. În ultimele nouă zile, nu am putut să înghit, nu am putut să mănânc şi am avut o durere de cap imensă".

Rusul a susținut că a simțit dureri și la un deget de la picior. "Am avut o inflamaţie şi degetul meu de la picior şi-a dublat dimensiunea. Cu presiunea pe care o exercita asupra osului, nu puteam nici măcar să-mi pun piciorul în pantof. Senzaţia este similară cu cea de când este rupt, presupun. De aceea mi-am anesteziat degetul, ca să nu-l simt", a declarat rusul de 26 de ani. El a explicat că a reuşit să se impună în aceste condiţii "datorită calmantelor şi injecţiilor, în doze maxime. "Sunt plin de medicamente".

Rublev a jucat accidentat la Madrid

"Sunt foarte mulţumită că am reuşit să am o prestaţie bună în toate meciurile mele. Am jucat la un nivel foarte bun încă de la primul meu meci, iar în final am câştigat titlul. Şi este ca şi cum ultimele săptămâni nu s-ar fi întâmplat niciodată", a declarat Rublev, care pierduse patru meciuri consecutive înainte de sosirea în capitala Spaniei.

Întrebat de ce a scris mesajul "Samadhi. Acum sunt liber!" pe cameră la finalul meciului cu Felix Auger-Aliassime, Rublev a explicat: "Fără vreun motiv. Sincer, în ultimele zile nu m-am putut gândi la altceva în afară de tenis. Am fost bolnav și mi-am concentrat toată energia pe teren. Acum îmi pot permite și alte lucruri, mă simt liber".

Andrei Rublev (26 de ani, locul 8 ATP), favoritul numărul 7 al turneului madrilen, l-a învins în finală pe Felix Auger-Aliassime (23 de ani, locul 35 ATP), după un meci care a durat două ore şi 49 de minute. Rublev s-a impus în trei seturi, scor 4-6, 7-5, 7-5 , câştigând al 16-lea turneu din carieră, al şaptelea pe zgură şi al doilea Masters, după cel de la Monte Carlo 2023. Pentru jucătorul rus este al doilea turneu din acest an în care se impune.