Înjurat de olteni că a semnat cu FCSB, Băluță îl atacă pe Mihai Rotaru: "Nu vreau să mai discut cu el"

Jucătorul și-a atras critici dure vara trecută când a ales să semneze cu FCSB în detrimentul echipei sale de suflet, dar susține că vina îi aparține lui Mihai Rotaru.

Potrivit fotbalistului, patronul oltenilor a refuzat să îi ofere bani la semnătură, motiv pentru care nu a revenit la Universitatea Craiova, alegând să meargă la FCSB.

Băluță, atac la Rotaru

"Sincer, nu mă așteptam să nu mă înțeleagă! Dar nu o să regret niciodată. Am trecut prin multe, mai ales de atunci până în momentul ăsta. Am învățat destul de multe.

Mihai Rotaru nu a vrut să-mi dea bani la semnătură, nu avea nicio legătură cu jocurile. Eu am familie, am doi copii acasă, dânsul a fost la nunta mea și nu poți să spui niciodată asemenea lucruri despre mine.

Nu (n.r. - nu a mai discutat cu Mihai Rotaru), și nici nu-mi doresc să mai am vreodată o discuție. Am rămas dezamăgit de ce am auzit la televizor în acea perioadă. Inițial nu au fost bani la semnătură. A fost vorba de un contract fără bani la semnătură. Doar salariu, banii la semnătură au apărut, așa, pe parcurs. Mihai Rotaru nu a vrut să-mi dea bani la semnătură, nu avea nicio legătură cu jocurile. Eu am familie, am doi copii acasă, dânsul a fost la nunta mea și nu poți să spui niciodată asemenea lucruri despre mine”, a spus Băluță pentru Fanatik.

Cotat la un milion de euro de site-urile de specialitate, Băluță (30 de ani) a evoluat în 33 de meciuri pentru FCSB în acest sezon, reușind să marcheze șapte goluri și să ofere șapte pase decisive.