Valahia Moravă (Moravske Valassko, Valassko) se găsește în partea de est a Cehiei, la granița cu Slovacia, în zonele muntoase din Moravia și Silesia.

Zona muntoasă este cunoscută ca Valassko

Regiunea are un dialect propriu care reprezintă un mixt între cehă și slovacă, dar păstrează încă multe cuvinte de origine română (ex. brânză, fluier), în ciuda unei campanii de slavizare intense întreprinse de autorități în ultima sută de ani. Valassko face parte din Carpații de Vest, iar cele mai importante orașe sunt Vsetin, Valasske Mezirici and Roznov pod Radhostem.

Conform istoricilor cehi, vlahii de pe actualul teritoriu al României au migrat în acest teritoriu, în etape, între secolele XIII și XVIII, și au adus cu ei mai multe inovații în privința creșterii animalelor, mai ales a ovinelor. Și-au păstrat mult timp independența, fiind recunoscuți ca niște luptători temuți, care speculau avantajul zonelor muntoase, iar revoltele lor au fost stinse definitiv de trupele habsburge abia în 1643.

Zatopek, Baros și Berdych, născuți în Valahia Moravă

Mulți și-au slavizat numele și nu mai vorbesc limba română, dar majoritatea dintre ei și-au păstrat religia ortodoxă, spre deosebire de populația majoritară, catolică sau protestantă. Studiile genetice au relevat că vlahii moravieni păstrează legături mai strânse cu grupuri etnice din Balcani, precum aromânii, decât cu populațiile vecine din Europa Centrală.

Printre personalitățile născute în zonă se află Emil Zatopek (campion olimpic la atletism), Milan Baros (fotbalist la Liverpool, Aston Villa, Lyon, Galatasaray), Tomas Berdych (fost număr 4 ATP), Vaclav Varada (hocheist în NHL, la Buffalo Sabres și Ottawa Senators), Roman Hubnik (fotbalist la Sigma Olomouc, Sparta Praga, FC Moscova, Hertha Berlin, Viktoria Plzen), Rene Bolf (fotbalist la Banik Ostrava, Sparta Praga, Auxerre), Miroslav Jurka, Peter Slachta (handbaliști), Iveta Benesova (tenismenă, fost nr. 25 WTA), Sir Tom Stoppard (născut Tomas Straussler, actor și scenarist, tatăl lui Ed Stoppard), Ivana Trump (femeie de afaceri și fosta soție a lui Donald Trump), Marketa Irglova (cântăreață și actriță, câștigătoare a Premiului Oscar pentru melodia "Falling Slowly"), Alois Haba (compozitor), Mirek Topolanek (politician, fost prim-ministru al Cehiei), Leos Janacek (compozitor) sau Ludvik Vaculik (jurnalist și disident anticomunist cehoslovac).

Goralii, vlahii din zonele muntoae ale Poloniei

De asemenea, un alt grup important de vlahi din zonă sunt goralii, care au emigrat în actualul sud al Poloniei și nord al Slovaciei (Munții Tatra), între secolele XIII și XV, fiind un alt trib de păstori nomazi din Balcani și Carpații românești. Crescători prolifici de animale, aceștia au fost cunoscuți timp de sute de ani ca unii dintre cei mai puternici și mai brutali soldați polonezi, iar regiunea Podhale a fost mult timp evitată din cauza haiducilor nemiloși, care au creat o administrație paralelă. Ambele grupuri etnice păstrează elemente de limbaj, muzică, dans, îmbrăcăminte, arhitectură și obiceiuri cu origine vlahă.

Principalele orașe din zonă sunt Nowy Targ, Zakopane și Zywiec. Majoritatea s-au convertit la catolicism. Printre personalitățile originare din această zonă sunt Tomasz Adamek (fost campion mondial la box profesionist), Tadeusz Blazusiak (motociclist), Adam Malysz, Wojciech Fortuna, Dawid Kubacki, Kamil Stoch (săritori cu schiurile), Jerzy Kukuczka (alpinist), Oskar Kwiatkowski (snowboarder, campion mondial și universitar), Jozef Tischner (filosof), Stefan Banach (matematician), Wladyslaw Orkan (scriitor), Alicja Bachleda-Curus (actriță), Justyna Kowalczyk-Tekieli (schioare cross-country) sau Kazimierz Przerwa-Tetmajer (scriitor).

Foto - Getty Images