Mihai Rotaru e convins: "Putem lua titlul cu Gâlcă!"

FCSB a câștigat la pas titlul în acest sezon, însă Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova este convins că lucrurile vor sta diferit în sezonul viitor.

Rotaru este de părere că Universitatea Craiova, sub îndrumarea lui Costel Gâlcă, antrenorul care i-a adus titlul lui FCSB în urmă cu nouă ani, se poate lupta la tilu în sezonul ce vine.

Rotaru: "Trebuie luate pas cu pas!"

"Bineînţeles că putem lua titlul cu Costel Gâlcă. Universitatea Craiova va sta bine cu Costel Gâlcă. Cred că o echipă românească va putea juca în următorii 5-6 ani în grupele Champions League cu o strategie foarte bine pusă la punct.

Sperăm să fim noi ăia, dar în acest moment nu poţi să pui obiectiv unui antrenor român la o echipă românească grupele Champions League. Trebuie luate pas cu pas. Un Conference League, un Europa League, iar după doi-trei ani de zile, cu un culoar favorabil, grupele Champions League. Noi am ratat grupele Conference League pentru că am avut ghinion.

Am luat roşu când am dominat clar. Am condus acolo în minutul 105, apoi am pierdut la penalty-uri", a spus Mihai Rotaru la Fanatik.

Până sezonul viitor, Universitatea Craiova mai are de disputat trei meciuri în actuala ediție a Superligii și are nevoie de cele trei puncte din meciul cu FCSB pentru a încheia cât mai sus în clasament.

Universitatea Craiova întâlnește FCSB, luni, de la ora 21:00, în etapa cu numărul opt din Superliga, pe stadionul "Ion Oblemenco".

Clasament play-off Superliga