FCSB a fost foarte aproape să încaseze golul de 2-0 în derby-ul cu Universitatea Craiova. Campioana României a fost salvată de către arbitrajul video.

Moment controversat în Universitatea Craiova - FCSB

David Matei a introdus balonul în poartă în minutul 54, după un șut apărat de Matei Popa lui Al-Hamlawi. Arbitrul Marian Barbu nu a văzut inițial nimic regulamentar.

După cinci minute de consultări ale VAR, Barbu și-a revizuit hotărârea. Poziția lui David Matei de ofsaid a fost destul de evidentă pe reluări.

„Centralul” a avut însă de judecat dacă balonul venit la David Matei din Mihai Lixandru a fost similar unei pase greșite sau a ajuns din inerție, fără intenția fotbalistului celor de la FCSB, la jucătorul U21 al oltenilor.

Oltenii au umplut arena „Ion Oblemenco”

25.026 de spectatori dintre care 629 ai oaspeților sunt prezenți la partida Universitatea Craiova - FCSB, derby-ul etapei a 27-a din Superliga României.

Numărul este impresionant mai ales ținând cont de capacitatea arenei din Bănie. „Ion Oblemenco” are 30.983 de locuri.

Prezența fanilor este explicată și de miza meciului, pe lângă faptul că se desfășoară un derby. Universitatea Craiova se luptă pentru a fi sigură că rămâne pe primul loc în campionat, iar FCSB se află în cursa pentru ultima poziție de play-off.