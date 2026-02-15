Situația devine critică pentru campioana en-titre. În urma înfrângerii cu Universitatea Craiova, FCSB rămâne blocată la 40 de puncte și staționează pe locul 10.

Echipa pregătită de Elias Charalambous a ratat șansa de a se apropia de podium și, mai grav, pierde contactul cu primele 6 clasate. FC Botoșani, ocupanta ultimului loc de play-off, are două puncte avans (42 puncte), în timp ce CFR Cluj pândește de pe locul 7, având și un meci mai puțin disputat.

În ciuda acestui rezultat, FCSB încă păstrează șanse la primele șase poziții, deoarece atât FC Argeș, cât și FC Botoșani (ambele pe poziții de play-off) s-au încurcat în aceată etapă.

9 puncte obligatorii

Pentru a mai spera la play-off, echipa roș-albastră nu mai are voie să piardă niciun punct în meciurile rămase: cu Metaloglobus, UTA Arad și U Cluj.

Meciul de la Arad devine o veritabilă finală. O victorie a celor de la FCSB împotriva UTA-ei (41 puncte) este obligatorie pentru a scoate din cursă o contracandidată directă. De asemenea, duelul cu U Cluj (45 puncte, locul 4) este crucial: un succes ar putea trage echipa ardeleană afară din top 6, oferind o șansă în plus bucureștenilor.

„Presiune gigantică” pe final de sezon

Avertismentul lansat de Mihai Stoica înaintea partidei s-a adeverit. Oficialul roș-albaștrilor anticipase dificultatea momentului, subliniind că nu e loc de eroare.

„Avem probleme, dar ambele echipe au probleme. Pentru noi, presiunea este gigantică. Pentru Universitatea Craiova poate este mai important să ne arunce pe noi din play-off decât să câștige neapărat meciul ăsta”, spunea Mihai Stoica.