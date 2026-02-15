FCSB a efectuat la pauza derby-ului cu Universitatea Craiova doar o singură schimbare, chiar dacă roș-albaștrii au intrat la vestiar conduși cu 1-0.

O singură schimbare la pauză în Universitatea Craiova - FCSB

În numeroase momente asemănătoare, campioana României a făcut mai multe modificări după 45 de minute, iar patronul Gigi Becali și-a asumat deciziile.

De data aceasta, doar Daniel Graovac a părăsit terenul, locul său fiind luat de către Baba Alhassan. Graovac încasase un cartonaș galben pentru proteste în minutul 39 și a ezitat la reușita lui Al Hamlawi din minutul 23.

Este de așteptat ca Mihai Lixandru să coboare în centrul apărării, iar Baba Alhassan să evolueze pe postul său de mijlocaș central.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova nu a făcut nicio schimbare la pauză.

Echipele de start din Universitatea Craiova - FCSB