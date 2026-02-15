După o primă repriză, oltenii au un avantaj de un gol după reușita lui Assad Al Hamlawi.

Ilie Dumitrescu: ”E de așteptat o reacție a FCSB-ului!”

Ilie Dumitrescu a remarcat faptul că FCSB nu are prea multe soluții la dispoziție pe banca de rezerve.

De altfel, fostul mare fotbalist a ținut să evidențieze evoluția lui Assad Al Hamlawi

”O repriză foarte bună, cu un plus pentru Craiova, iar plusul a fost adus de evoluția excelentă a lui Assad, care s-a demarcat excelent, a evitat zona lui Duarte. O evoluție foarte bună a lui Mora, Cicâldău foarte bine în linia de mijloc. Au câștigat foarte multe dueluri cei cinci de pe linia de fund.

Trebuie să vedem o reacție a lui FCSB. Apropo de schimbări, ai decât Tavi Popescu, Toma, Alhassan în linia de mijloc și Stoian, numele mai cunoscute. Și Popa poate fi o soluție. E de așteptat o reacție, pentru că vorbim de un nucleu important de jucători care au jucat la nivel european”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Narcis Răducan: ”A intimidat-o vădit pe FCSB!”

Și Narcis Răducan a lăudat evoluția oltenilor și faptul că echipa lui Coelho a atacat în continuare chiar și după ce a deschis scorul.

”Am văzut o Craiova care aduce aminte de marile momente ale clubului, am văzut o furie ofensivă atipică pentru echipele noastre, ceea ce demonstrează că este calibrată perfect pentru miza acestui joc. Craiova a avut un joc superior, a atacat foarte mult, mi-a plăcut că nu s-a retras și a atacat în continuare, ceea ce a intimidat-o vădit pe FCSB.

FCSB este datoare, dar e o echipă cu personalitate, care poate întoarce oricând soarta jocului. Aștept reacție lui FCSB, pentru că multe opțiuni pe bancă nu sunt și va trebui să se adune și să arate altceva. Altfel va fi foarte greu să plece cu ceva de la Craiova”, a comentat Narcis Răducan.