FCSB va disputa primul meci oficial din 2026 vineri, 16 ianuarie, de la ora 20:00, pe terenul celor de la FC Argeș, în etapa a 22-a. Partida de la Mioveni va fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.



Elias Charalambous a făcut anunțul despre Andre Duarte



Andre Duarte a bătut palma cu FCSB în urmă cu mai bine de o lună și a fost prezentat oficial la finalul anului trecut. Fundașul portughez a evoluat în meciurile de pregătire din cantonamentul de iarnă și este pregătit acum pentru debutul oficial în Superliga.



Înaintea confruntării cu FC Argeș, Elias Charalambous a vorbit despre adaptarea lui Duarte și a transmis un mesaj clar în privința noului transfer.



„Duarte se antrenează bine, ca să fiu sincer. Și-a arătat calitatea încă din primul meci. Are toate caracteristicile de care avem nevoie și s-a adaptat foarte ușor la stilul nostru de joc”, a declarat antrenorul FCSB la conferința de presă.



Andre Duarte va fi titular încă de la primul meci de campionat. Mihai Stoica a anunțat că Daniel Graovac este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene, iar Siyabonga Ngezana nu este refăcut complet după participarea la Cupa Africii.



În centrul apărării, Duarte ar urma să facă pereche fie cu Joyskim Dawa, fie cu Mihai Lixandru, în funcție de decizia staffului tehnic.

