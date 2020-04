"E un avantaj ca nu am jucat cu Islanda in primavara!"  Un fost oficial al FCSB anunta beneficiile pauzei luate din cauza pandemiei! Cum ar putea ajuta nationalele lui Mutu si Radoi 

Fostul director sportiv al FCSB e de parere ca nationalele lui Radoi si Mutu sunt avantajate de amanarea meciurilor oficiale din aceasta primavara.

„Sunt cateva lucruri care ne induc ideea ca e mai bine ca nu s-a jucat cu Islanda in aceasta primavara, ca e un avantaj pentru noi. Avem un antrenor nou si e foarte bine ca poate lucra mai mult, poate cunoaste jucatorii. De fapt, doi antrenori noi, pentru ca e si Mutu la nationala U21, au si ei meciuri grele cu Danemarca si Ucraina in acest an. Apoi, nu eram in cea buna forma, nu facusem o campanie buna in preliminarii, nici jucatorii nostri nu jucau prea mult la echipele de club, cu cateva exceptii. E un meci important si aveam nevoie de timp si de un moment mai favorabil. Si vremea era grea in martie, iar conditiile atmosferice sunt importante, cand raportul de forte este sensibil egal si diferenta de temperatura este de 20 grade Celsius. Cred ca e importanta aceasta perioada, ca sa ne pregatim, sa ne cunoastem mai bine, ca sa ne prinda pregatiti acest meci important si cele cu Ungaria sau Bulgaria”, a declarat Raducan pentru Sport.ro.

Pe de alta parte, fostul oficial de la Unirea Urziceni, Pandurii, Viitorul, ASA Tg. Mures sau FCSB crede ca situatia cluburilor din Liga 1 va fi foarte grea, daca pauza cauzata de coronavirus se prelungeste. „In general, in Romania era o provocare sa reusesti sa tii pe plus un club de fotbal in Liga 1. Acum, ne-a dat soarta si aceasta greutate in plus. In strainatate, si asta se poate raporta si la mediul de afaceri, ei au deja solutii. Noi ne chinuim sa dam ajutoare pentru mediul privat, pentru angajati, pentru compensarea salariilor, pentru finantare sau creditare garantata de catre stat. In strainatate, ajutorul e de ordinul trilioanelor, acolo se vor gasi parghiile financiare ca sa se revina la normal. La ei, un sistem, care a functionat, va functiona din nou. Cand se vor ridica restictiile, lumea se va intoarce la fotbal, pentru ca e o masina de facut bani.

In campionatele noastre, unde nu reusim sa aducem spectatori, sa vindem tricouri sau abonamente, va fi si mai greu. Nu stiu cum vom iesi din situatia asta. Trebuie gandit un ajutor din partea statului, a autoritatilor, dar nu stiu cum va suna acest ajutor. Vedem ca abia reusim sa tinem pe linia de plutire zonele vitale ale statului, e greu de crezut ca vor veni ajutoare specifice, de nisa, pentru sport. Ar fi extraordinar daca s-ar gandi cineva la treaba asta, pentru ca altfel ne vom duce foarte mult in jos. E de vazut si cum se va aplica politica de salarizare la noi, pentru ca la Barcelona sau in Anglia s-a taiat deja 30%. Ei fac bani si au parghii sa revina, din pacate, la noi orice frana in activitatea cluburilor e ca o accidentare din care nu iti mai revii sau iti revii foarte greu”, a precizat acesta.