El este noul 'MAGICIAN' din Liga 1! :) Pasa GENIALA a lui Octavian Popescu din care Tanase a deschis scorul pe Arena Nationala

Octavian Popescu (18 ani) este revelatia sezonului in Liga 1!

Tanarul jucator a debutat pentru FCSB in acest sezon, iar prestatiile sale incredibile au atras atentia oamenilor din fotbal, care l-au numit 'viitoarea perla' a fotbalului romanesc.

Mai mult decat atat, Gigi Becali l-a laudat in repetate randuri pe Octavian Popescu, pe care l-a numit si 'jucator de geniu' pentru modul in care evolueaza.

Fotbalistul pe care ros-albastrii l-au 'furat' de la Craiova a strans 16 meciuri in toate competitiile pentru FCSB in acest sezon, in care a reusit sa ofere si 6 pase de gol.

Ultima dintre ele a fost cu adevarat superba. Popescu a combinat perfect cu Tanase la deschiderea scorului de pe Arena Nationala. Extrema a primit de la capitanul FCSB, iar apoi i-a liftat superb balonul lui Tanase, care a inscris cu un sut la coltul lung.

Acelasi Popescu a mai avut doua ocazii sa inscrie primul sau gol pentru FCSB, insa suturile sale s-au dus pe langa poarta lui Branescu.