Ce salariu va avea Daniel Pancu la Rapid + când va fi prezentat

Miercuri, 27 mai, formațiile LPS Suceava și Sporting Cluj s-au duelat pentru trofeul Cupei Național U17, ultimul act al competiției fiind programat la Centrul Național de Fotbal Buftea, informează FRF pe site-ul oficial.

2-0, 2-2, 5-2 și 5-4 scor final

LPS Suceava a condus cu 2-0 în prima repriză și părea că va intra în avantaj la pauză, dar Sporting Cluj a reușit să revină spectaculos pe tabelă. Ardelenii au marcat două goluri într-un interval de numai 3 minute, iar tabela indica scorul 2-2 după primele 45 de minute.

Formația din Suceava a ieșit mai montată de la vestiare și a reușit să înscrie de 3 ori în repriza a doua. Sporting Cluj a redus din diferență cu două goluri semnate în prelungiri, însă nu au fost de ajuns pentru a trimite finala la loviturile de departajare. LPS Suceava a câștigat cu 5-4 și a cucerit trofeul Cupei Național U17!

Jucătorul finalei a fost desemnat Mario Căpraru, de la LPS Suceava.

Caseta finalei LPS Suceava - Sporting Cluj 5-4

Au marcat: Alessio Găitan (21), Fabian Cucoș (36), Mario Căpraru (57), Vlad Murariu (63), Fabian Vezeteu (77) / Mario Gabor (44), Andrei Iclodean (45+2), David Burz (90+4, 90+7)

LPS Suceava: 1. Eric DURA – 16. George ȘERBAN (9. Andrei URSU 88), 6. Luca TIMOFICIU, 5. Justinian FLOREA, 13. Mihail BOLOHAN – 4. Alessio GĂITAN – 7. Mario CĂPRARU (2. Gabriel ȚURCĂ 88), 8. Vlad MURARIU-cpt (21. Fabian VEZETEU 72), 17. Alin HRUȘCOVSCHI, 10. Fabian CUCOȘ (20. Sebastian BOAMBĂ 81) – 11. Denis MANOILĂ (14. Darius NEDELCU 88)

Antrenor: Răzvan BÂGU

Rezerve: 12. Gheorghe MANDICI – 15. Ovidiu GHINGHILOSCHI, 18. Ionuț MUTRESCU, 29. Dumitru BERNASCHI

Sporting Cluj: 99. Radu MIRON – 2. Alexandru FLORIAN, 90. David CIOLTEA, 4. David BURZ-cpt, 77. Ioachim BLAGA – 6. Cristian GOCAN (13. Ianis SZITAS 63) – 18. Alexandru IEPURE (10. Patric HIDEG 78), 21. Andrei ICLODEAN – 9. Luca MUREȘAN, 7. Mario GABOR, 11. Mark VĂDAN

Antrenor: Antonio POPA

Rezerve: 1. Mario NICOARĂ – 3. Alees HARLIȘCA, 8. Cristian NISTOR, 17. Ionuț BERENDE, 19. Adrian TOMOȘ, 22. Eduard TARȚA, 28. Rareș MOLDOVAN

Suceava, invincibilă în acest sezon

Formația din Suceava are parte de un sezon invincibil, cu 21 de victorii și 2 egaluri în cele 23 de meciuri disputate din Campionatul Național U17, fiind deja campioni în Seria 1, plus alte 7 victorii obținute în Cupa Național U17:

Etapa eliminatorie 1:

– 7-0 cu ACS Juniorul Suceava

Șaisprezecimi:

– 3-2 cu LPS Piatra Neamț

Optimi:

– 3-0 cu Academia DIDI Iași

Sferturi de finală:

– 3-0 cu ACS Școala de Fotbal Oțelul Galați

Semifinale:

– 3-0 / 3-0 cu ACS Juniorul 2014

Finală:

– 5-4 cu Sporting Cluj.

Info și foto: FRF