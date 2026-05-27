I-a spus direct fostului antrenor din Superliga: ”Nu te-aș mai lua niciodată!”

Florin Prunea nu s-a ferit să îl critice fără menajamente pe Ianis Zicu la mai bine de o lună de la plecarea antrenorului de pe banca Farului Constanța.

Zicu și-a anunțat plecarea după eșecul suferit de constănțeni în fața lui Hermannstadt, scor 0-1, și, chiar dacă Gică Popescu a încercat să îl convingă să rămână, antrenorul a refuzat, astfel că Farul Constanța s-a orientat către Flavius Stoican.

Florin Prunea crede că oficialii e la Farul Constanța au toate motivele să fie supărați pe Ianis Zicu după ce a părăsit echipa într-un moment critic. Mai mult, fostul mare portar a dezvăluit că i-a spus personal antrenorului că nu l-ar angaja dacă s-ar afla la conducerea unui club.

”Păi, normal că cei de la Farul sunt supărați! Eu, dacă aș fi președinte... i-am spus lui Ianis, m-am întâlnit cu el: <<Bă, băiatule, dacă aș fi președinte, nu te-aș mai lua niciodată!>>. Cum să plec eu când arde casa?! Cum să plec eu primul?!”, a spus Florin Prunea la Iamsport Live.