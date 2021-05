"Steaua cere 16 milioane de euro!" Ce scrie presa din Italia despre interesul lui Cagliari pentru Morutan

Olimpiu Morutan este in vizorul unor cluburi din Serie A.

Asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, Cagliari ar fi pus ochii pe fotbalistul de la FCSB, care mai este dorit si de Inter si Valencia.

Echipa la care este legitimat si Razvan Marin are sanse mici sa-l transfere pe Morutan. Asta pentru ca italienii au facut o oferta de doar 8 milioane de euro in schimbul mijlocasului pentru care Becali vrea cel putin 15 milioane de euro.

Presa din Sardinia a scris despre aceasta diferenta intr-un material dedicat lui Olimpiu Morutan. Jurnalistii de la site-ul centrotrentuno.com au notat ca Gigi Becali a refuzat in iarna o oferta de 10 milioane de euro din zona Golfului pentru fotbalistul care a reusit 8 goluri si 14 pase decisive in acest sezon al Ligii 1. "Steaua cere in jur de 16 milioane de euro", se arata in materialul italienilor.

Cagliari se afla in acest moment in lupta pentru evitarea retrogradarii, fiind pe locul 16, cu 35 de puncte. In ultimele etape ale sezonului, echipa lui Razvan Marin le mai infrunta pe Fiorentina, AC Milan si Genoa.