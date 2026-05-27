Daniel Pancu (48 de ani) a calificat CFR Cluj în cupele europene, dar și-a anunțat plecarea de la echipă, chiar dacă această performanță îi aduce un nou contract, valabil pentru încă două sezoane. Acesta va fi reziliat, iar antrenorul va plăti 50.000 de euro pentru a semna cu Rapid.

Ce salariu va avea Daniel Pancu la Rapid

Pentru a rămâne în Gruia, Pancu a pus o serie de condiții: o bază de pregătire mai bună, salariile plătite la zi, dar și transferuri tari pentru obiective îndrăznețe în sezonul următor. ”Cerințele” acestuia vor fi îndeplinite de Rapid, astfel că lucrurile par să fi intrat deja în linie dreaptă.

Potrivit Digi Sport, Pancu va încasa 19.000 de euro la Rapid, cu 6.000 de euro mai puțin față de salariul din noul contract de la CFR Cluj, care s-a prelungit automat după ce echipa a obținut calificarea în preliminariile Conference League.

În plus, înlocuitorul lui Costel Gâlcă ar urma să aibă parte de o prezentare cu totul specială, care va fi publicată la finalul acestei săptămâni sau la începutul săptămânii viitoare.

Daniel Pancu: „Rapid îndeplinește absolut toate condițiile”

La ultima sa conferință de presă ca antrenor la CFR Cluj, Daniel Pancu a vorbit la superlativ despre condițiile pe care Rapid le pune la dispoziție.

„(n.r. S-a vorbit foarte mult de Rapid, alegi cu sufletul?) Nu e vorba de suflet, Rapid în momentul de față are toate condițiile, îndeplinește absolut toate condițiile. De la bază de pregătire, de la salarii, de la stabilitate.

E un club foarte puternic, e o dorință a mea și cred că e normal la orice antrenor să își dorească să meargă acolo. Nu este nicio problemă că nu e în cupele europene, va fi și acolo.”, a spus Daniel Pancu.