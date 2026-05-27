Gigi Becali pregătește mai multe mutări importante pentru sezonul următor, ținând cont de faptul că FCSB a ratat în premieră calificarea în play-off. Prezența în preliminariile Conference League ar salva, într-o oarecare măsură, sezonul pentru campioana de anul trecut.

Printre altele, Becali a vorbit și despre Dennis Politic (26 de ani), fotbalist pe care l-a împrumutat la Hermannstadt în a doua parte a sezonului recent încheiat, pentru a prinde mai multe minute în Superligă. Doar că fostul căpitan dinamovist s-a accidentat în luna martie, iar acum se va întoarce la FCSB.

Gigi Becali: ”Am fost păcălit cu Politic”

Finanțatorul de la FCSB se consideră ”păcălit”, la un an după ce a insistat pentru a-l transfera pe Politic de la rivala Dinamo. În schimbul său, Becali a plătit aproape un milion de euro, sumă la care se adaugă și Alexandru Musi (22 de ani), cedat gratis la gruparea ”roș-albă”.

”Nu știu, habar nu am ce face el. Se dă accidentat, nu știu. Este jucătorul nostru în continuare, dar se dă accidentat că cică el nu poate săracul.

(n.r. – Reziliați contractul cu el?) Cum să reziliem, am dat aproape două milioane pe el. Asta e, am fost păcălit, am fost păcălit. Am dat și lovituri, asta e”, a spus Becali, potrivit Fanatik.ro.

La Sibiu, Politic a bifat doar opt partide, fără prea mari realizări. A reușit să bifeze un singur assist pentru echipa sa.

Claudiu Rotar confirmă: Dennis Politic se întoarce la FCSB!

Claudiu Rotar, acționarul lui Hermannstadt, a confirmat faptul că Politic se va întoarce la FCSB și exclude varianta unui nou împrumut, ținând cont că sibienii îi plătesc jumătate din salariul său lunar de 20.000 de euro.

„(n.r. - Dennis Politic nu va rămâne la Hermannstadt?) Nu, nu, nu. E împrumutat de la FCSB, se va întoarce acolo. (n.r. - V-ați gândit la încă un împrumut?) Nu, are salariul destul de mare, îl ținem jumi-juma cu FCSB”, a spus Claudiu Rotar, pentru Sport.ro.