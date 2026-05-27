Frank Lampard a fost desemnat antrenorul anului în Anglia (Manager of the Year) şi a primit prestigiosul trofeu ''Sir Alex Ferguson'' în cadrul galei Asociaţiei antrenorilor din liga engleză de fotbal (LMA) pentru performanţa sa de a promova echipa Coventry City în Premier League după o absenţă de 25 de ani, scrie Reuters.
Frank Lampard și Coventry City s-au distrat în Championship
Coventry City a dominat liga secundă (Championship), terminând pe primul loc cu un avans zdrobitor de 11 puncte.
Echipa lui Lampard a fost cea mai ofensivă din campionat, marcând 97 de goluri în 46 de meciuri, având în acelaşi timp şi cea mai bună defensivă.
Mikel Arteta, campion cu Arsenal, a fost desemnat cel mai bun antrenor din Premier League
Lampard, 47 de ani, a fost ales prin votul direct al celorlalţi antrenori din fotbalul englez, devansând alţi 7 tehnicieni, inclusiv pe Mikel Arteta (Arsenal), ales cel mai bun antrenor din Premier League, pentru titlul cucerit de ''tunari'' după o secetă de 22 de ani.
Sir Alex Ferguson nu a putut fi prezent la gală, din cauza unor probleme medicale, conform Agerpres, însă selecţionerul Angliei, Thomas Tuchel, i-a decernat trofeul lui Lampard şi a citit scrisoarea legendarului antrenor de la Manchester United, care a lăudat ''modestia, mentalitatea curioasă şi fotbalul plin de încredere'' impus de fostul mijlocaş al Angliei şi al formaţiei Chelsea.
Andree Jeglertz (Manchester City) a primit premiul suprem din fotbalul feminin după ce a condus echipa spre titlul de campioană, în primul său sezon la City.