Frank Lampard a fost desemnat antrenorul anului în Anglia (Manager of the Year) şi a primit prestigiosul trofeu ''Sir Alex Ferguson'' în cadrul galei Asociaţiei antrenorilor din liga engleză de fotbal (LMA) pentru performanţa sa de a promova echipa Coventry City în Premier League după o absenţă de 25 de ani, scrie Reuters.

Frank Lampard și Coventry City s-au distrat în Championship

Coventry City a dominat liga secundă (Championship), terminând pe primul loc cu un avans zdrobitor de 11 puncte.

Echipa lui Lampard a fost cea mai ofensivă din campionat, marcând 97 de goluri în 46 de meciuri, având în acelaşi timp şi cea mai bună defensivă.

Mikel Arteta, campion cu Arsenal, a fost desemnat cel mai bun antrenor din Premier League