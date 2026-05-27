Titularul Universității Craiova, gata să plece din Bănie: ”Nu știu dacă voi mai rămâne!”

Georgianul Anzor Mekvabishvili a fost transferat de Universitatea Craiova de la Dinamo Tbilisi în ianuarie 2024, când oltenii au plătit 750.000 de euro pentru mijlocaș.

Gruzinul a devenit un jucător de bază la Universitatea Craiova, iar, în acest sezon, a contribuit cu patru goluri și zece pase decisive.

Anzor Mekvabishvili a acordat un interviu în presa din Georgia în care a ridicat semne de întrebare cu privire la viitorul său la Universitatea Craiova după ce a cucerit titlul cu formația din Bănie.

Mijlocașul gruzin în vârstă de 24 de ani nu exclude să îi părăsească pe olteni în această vară.

”Nu știu nimic cu certitudine. Am auzit și eu din presă despre interesul lui Getafe sau al lui AEK. A fost și este interes, dar deocamdată nu este nimic oficial și nu pot spune mai multe. Nu știu dacă voi mai rămâne la Universitatea Craiova. Sunt informații reale, dar nu pot spune nimic acum”, a spus Anzor Mekvabishvili pentru Lelo.ge.