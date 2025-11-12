Fotbalistul de la Rapid dezvăluie: ”Am venit să semnez cu FCSB”



În februarie 2025, Elvir Koljic (30 de ani) a fost cumpărat de Rapid pentru 100.000 de euro de la Universitatea Craiova, moment în care fotbalistul era cotat la 800.000 de euro.



La aproape un an de la mutarea sa în Giulești, Koljic a dezvăluit că el, inițial, era gata să semneze cu FCSB, actuala campioană en-titre, doar că a existat o răsturnare de situație în ultimul moment.



Mihai Rotaru, patronul Craiovei, l-a sunat pe Koljic când fotbalistul a ajuns la București să-i spună că, de fapt, nu semnează cu FCSB și că el s-a înțeles cu Rapid pentru transferul atacantului.



”Eu când am venit la București, am venit să semnez cu FCSB. Era totul rezolvat, vizita medicală era făcută. Doar că m-a sunat domnul Rotaru și mi-a zis că nu mă lasă la FCSB, că e totul rezolvat cu Rapid.



La Rapid am venit joi și sâmbătă am jucat primul meci. Pentru mine, a fost unul slab. Eu m-am înțeles bine și cu domnul Șumudică, mă înțeleg bine și cu domnul Gâlcă”, a spus Elvir Koljic, potrivit digisport.



Cifrele lui Elvir Koljic



Universitatea Craiova: 168 meciuri jucate, 46 goluri înscrise, 17 pase decisive

FK Krupa na Vrbasu: 53 meciuri jucate, 32 goluri înscrise, 4 pase decisive

FK Borac Banja Luka: 35 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 2 pase decisive

Rapid: 25 meciuri jucate, 7 goluri înscrise, 2 pase decisive

Lech Poznan: 5 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

NK Triglav Kranj: 1 meci jucat, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive



