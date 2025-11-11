Chiar dacă Andrei Borza (19 ani) nu a mai evoluat din 29 august, după ce a suferit o accidentare la echipa națională, cei de la Rapid se gândesc la o sumă importantă pentru campionatul nostru, având în vedere că fundașul stânga nu duce lipsă de oferte.



Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului, a dezvăluit că sunt cluburi interesate de serviciile jucătorului crescut de Farul, dar Rapid nu are de gând să renunțe prea ușor la internaționalul român.

Victor Angelescu i-a fixat prețul lui Andrei Borza



În schimbul său, giuleștenii vor să primească în jur de cinci milioane de euro. Este suma pe care conducerea clubului o consideră ”corectă” pentru fundașul stânga.



”Există în continuare șanse pentru transfer. Accidentarea nu a fost una gravă, adică nu avut ceva la ligamente sau așa, doar că a lipsit. Cei care îl au pe Borza pe lista de transferuri știu ce fel de jucător e. Sunt în continuare cluburi interesate de el.



Sunt convins că va reveni la fel de puternic. Este tânăr, se pregătește bine. Noi nu vrem să dăm niciun jucător sezonul ăsta. Dacă nu se va transfera la iarnă, poate să plece la vară după ce câștigă ceva cu Rapid.



Noi în momentul de față avem o sumă clară pentru el și este destul de mare. Nu este peste 5 milioane de euro, dar în jurul acesteia, una corectă pentru cel mai bun fundaș stânga din țară”, a spus Victor Angelescu, la Digi Sport.



Andrei Borza a fost transferat de Rapid în vara anului 2023 de la Farul Constanța pentru 800.000 de euro, iar de atunci s-a impus ca titular în echipa giuleșteană.



Și cota sa de piață a crescut semnificativ. Acum este evaluat de site-urile de specialitate la 2,5 milioane de euro.

