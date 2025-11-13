În vară, la Rapid a revenit Timotej Jambor (22 de ani), atacantul cumpărat în urmă cu un an și jumătate, de la Zilina, pentru suma de un milion de euro. Slovacul nu a confirmat în prima parte a sezonului trecut (niciun gol în 11 meciuri), iar în iarna precedentă a fost împrumutat la fosta sa echipă.

Jambor nu a impresionat nici la Zilina, fiind trimis inclusiv la formația secundă. La prima echipă, atacantul de 1,83 m a jucat în 11 partide din campionat și a înscris un gol.

Timotej Jambor, capăt de drum la Rapid! La ora actuală, conducerea și stafful au decis

În ciuda sezonului precedent slab, Timotej Jambor a făcut parte din lotul Slovaciei de la EURO U21. Atacantul de la Rapid a jucat câteva minute contra Spaniei (2-3), iar la duelurile cu Italia (0-1) și România (2-1) a rămas pe bancă.

Revenit la echipa din Giulești, Jambor nu s-a integrat, nu a dat deloc un randament bun, iar din acest motiv nici nu a jucat mult, ba chiar foarte puțin, pentru formația lui Costel Gâlcă.

S-a mizat pe el în numai șase meciuri din Superliga României, dar în aceste confruntări a prins, în total, numai 178 de minute. Din informațiile Sport.ro, Rapid nu mai este dispusă să îi ofere șanse lui Jambor, decizând să renunțe la el încă din pauza de iarnă!

Oamenii cu factor de decizie în astfel de cazuri, atât la nivelul conducerii, cât și la nivelul staffului tehnic, consideră că i s-au dat suficiente șanse vârfului, care a marcat doar un gol în 18 meciuri, dar care a și oferit o pasă decisivă.

Timotej Jambor, de la Rapid, doar un gol în 18 meciuri!

Singura reușită a fost semnată recent, în prima partidă din grupele Cupei României, de la finalul lunii octombrie, când Rapid a învins CSC Dumbrăvița, scor 4-0.

Atacantul Timotej Jambor a fost transferat la Rapid în vara anului 2024, când a semnat un contract valabil pe patru ani. Crescut de Tatran Presov şi Zilina, Jambor a făcut pasul către prima formaţie a clubului Zilina, pentru care a jucat în 76 de meciuri de campionat, punctând de 19 ori.

