Efectul FCSB! Cozi la casele de bilete de la CFR! Cat costa intrarea la derby-ul Ligii I

Liga I revine cu derby-ul campionatului: CFR - FCSB.

Cele doua echipe care s-au duelat pentru titlu in sezonul trecut se intalnesc pentru prima data in acest sezon. Clujenii abia asteapta duelul cu marea rivala, insa si FCSB are multi suporteri in Ardeal. La case au fost cozi inainte ca acestea sa fie deschise, iar organizatorii asteapta un stadion plin. 25 de lei este cel mai ieftin bilet la CFR - FCSB.