Dica si Becali au vorbit de primul jucator care e asteptat la FCSB in iarna! Prima reactie dupa anuntul momentului

Becali a pus ochii pe inca unul dintre pustii de milioane din Liga 1!

Il vrea pe Tudor Baluta de la Viitorul. Chemat la nationala mare de Contra la dubla cu Muntenegru si Serbia, Baluta e vazut de Hagi printre numele mari pentru viitorul Romaniei. Becali e gata sa investeasca din nou o suma importanta pentru un fotbalist crescut in Academie, dupa ce i-a mai adus de la Hagi pe Tanase, Benzar, Nedelcu sau Florinel Coman.

Si Dica e bucuros. Il place pe pustiul de 19 ani care poate juca atat la inchidere, cat si in centrul defensivei.

"E un jucator interesant, un tanar de perspectiva. A avut meciuri foarte bune la Viitorul, joaca in continuare foarte bine. E de urmarit", a spus Dica la Telekom Sport.

Tudor Baluta e cotat la 900 000 de euro pe transfermarkt.

"MM Stoica stie ca eu voi cumpara 200-300 de jucatori pana cand gasesc tot ce e mai bun. El are apta parere. Dar eu asa am facut ca sa nu intru in faliment. Stiu deja ce transferuri fac in iarna. Am pus ochii pe inca unul pentru mijlocul terenului", anunta Becali acum o saptamana.