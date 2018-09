Avertismentul lui Becali pentru doi jucatori: "Aveti grija!" Reguli noi impuse la FCSB

Gigi Becali a fost in cantonamentul echipei si a vorbit cu fiecare jucator in parte

Becali vrea sa schimbe strategia la FCSB. Nu mai vrea sa vada jucatori schimbati pe banda rulanta, de la meci la meci, ci isi doreste un 11 cat mai stabil, pe care Dica sa se bazeze la majoritatea meciurilor din acest sezon.

Becali a fost in cantonamentul de la Berceni sa le explice jucatorilor noile reguli.

Tanase si Man au fost avertizati ca nu au postul de titular garantat.

"Am spus fiecarui jucator in parte ce concurenta are. Avem acum cate doi-trei pe post si nimeni nu este titular. Ei trebuie sa demonstreze la antrenamente, dar mai ales in meciurile oficiale."

"Se va cristaliza primul 11 in etapele urmatoare, si cand va incepe returul din sezonul regulat vom stii echipa de baza."

"Asa ca am zis, ai grija Man, ai grija Tanase!", a spus Becali la DigiSport.