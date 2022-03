Edjouma, încântat de oferta primită de la FCSB: „A uitat cum îl cheamă!” Cum s-a făcut transferul francezului 

Gigi Becali a insistat pentru transferul lui Malcom Edjouma de la FC Botoșani. Mijlocașul francez a semnat pe 11 februarie cu gruparea roș-albastră, având deja 5 meciuri jucate în sezonul regulat sub comanda lui Toni Petrea. Edjouma a înscris și un gol în meciul cu CS Mioveni, încheiat 1-1.

Edjouma, încântat de oferta de la FCSB: „A uitat cum îl cheamă!”



Fotbalistul francez a fost unul dintre jucătorii importanți ai lui FC Botoșani în acest seonz, cum a fost și cazul lui Hervin Ongenda. Ambii au plecat în iarnă, iar moldovenii au obținut sume importante de bani în schimbul lor. Cu toate astea, gruparea lui Croitoru a ratat prezența în play-off-ul Ligii 1, astfel că pierderile s-au resimțit la nivel de joc.

Valeriu Iftime dezvăluie însă că mutările s-au făcut cu acordul lui Marius Croitoru, iar principalul motiv pentru care le-a acceptat a fost că jucătorii nu ar fi putut fi ținuți la echipă, în contextul în care sumele primite la semnătură au fost unele considerabile.

„Nu am făcut nimic decât cu știrea lui Marius. La fiecare înlocuire am vorbit cu el. Nu am vândut nimic fără să spună el sută la sută: poate pleca, găsim altul. Fotbaliștii care pleacă de la noi, nu îi dau pentru că vreau eu. Este o relație pe care o am cu Marius, iar cei care au oferte bune pleacă.

A venit oferta lui Edjouma cu 50.000 la semnătură, a uitat cum îl cheamă. Lui Ongenda îi dădeau 250.000 la semnătură. El avea o datorie la Fiscul francez de 160.000 de euro. Puteam eu să-l mai țin? Avem alți fotbaliști pe care i-am pregătit. Discuția cu Marius a fost că se rezolvă și nu e niciun fel de problemă”, a declarat Valeriu Iftime pentru btonline.ro.