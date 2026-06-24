Publicația spaniolă La Voz de Asturia a vorbit despre viitorul lui Daniel Paraschiv. Atacantul care, în a doua jumătate a sezonului precedent, a evoluat sub formă de împrumut la Rapid, o va părăsi cel mai probabil în această vară pe Real Oviedo.

Daniel Paraschiv, „OUT” de la Real Oviedo

Spaniolii susțin că nu există nicio șansă ca Daniel Paraschiv să continue la Real Oviedo.

”Real Oviedo are în lot trei atacanți aflați sub contract: Joaquín Delgado, Daniel Paraschiv și Thiago Borbas. Dintre aceștia, doar Joaquín Delgado are șanse reale să rămână în echipa care, sub comanda lui Julian Calero, va încerca să revină în Primera Division. Thiago Borbas, aflat sub formă de împrumut până în decembrie, se va întoarce în America de Sud, iar clubul încearcă să scape Paraschiv”, a scris La Voz de Asturia.

Jurnaliștii din Spania spun că Real Oviedo a pus deja ochii pe un jucător cu care să ”atace” promovarea în La Liga, iar fotbalistul dorit este un jucător cu ștate vechi în fotbalul românesc.

Real Oviedo vrea să-l transfere pe Jefte Betancor, fotbalistul care a impresionat la Farul Constanța, sub comanda lui Gică Hagi. În sezonul recent încheiat, Jefte Betancor a evoluat sub formă de împrumut la Albacete de la Olympiacos și a marcat 18 goluri în cele 43 de meciuri în care și-a făcut apariția.

Jefte Betancor a ieșit în evidență în acest sezon după ce a marcat un gol în victoria obținută de Albacete în fața lui Real Madrid în Cupa Spaniei.