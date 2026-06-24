Roș-albaștrii l-au dorit în iarnă pe Kevin Ciubotaru, fundașul stânga al celor de la Hermannstadt, echipă care a retrogradat în al doilea eșalon.

Kevin Ciubotaru, dorit de Lech Poznan

Becali a anunțat la un moment dat că transferul lui Ciobotaru este ”ca și făcut”, doar că, după ce sibienii au tergiversat negocierile, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că mutarea nu mai este una de actualitate și că fotbalistul nu mai reprezintă o opțiune pentru echipa roș-albastră.

Kevin Ciubotaru are inclusă în contractul cu Hermannstadt o clauză de reziliere de 450.000 de euro și are șanse mari să plece de la gruparea din Sibiu în această vară, iar destinația este surprinzătoare. Fotbalistul poate ajunge la Lech Poznan, în Polonia.

”Sunt discuții pentru Kevin Ciubotaru. (n.r. în Polonia) Da, avem și de acolo. Sunt multe tatonări la momentul actual, dar nu este nimic avansat. Avem ceva și din România și vedem ce va fi. Clauza este aceeași (n.r. 450.000 de euro), este scrisă în contract și nu poate fi modificată”, a spus Claudiu Rotar, conform digisport.ro.