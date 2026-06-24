GALERIE FOTO Controversă la Mondial după meciul Angliei: "VAR-ul mai funcționează aici? Erau plecați la cafea!"

Controversă la Mondial după meciul Angliei: &quot;VAR-ul mai funcționează aici? Erau plecați la cafea!&quot; CM 2026
SPORT.RO
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Anglia și Ghana au remizat în runda a doua a grupei L de la Cupa Mondială, scor 0-0, iar ambele naționale au asigurată calificarea în faza 16-imilor.

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AngliaGhanaCarlos Queiroz
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Carlos Queiroz (73 de ani), selecționerul Ghanei, a avut un discurs dur la adresa arbitrajului după remiza contra Angliei. Antrenorul a reclamat un penalty neacordat africanilor, dar și două cartonașe roșii de care ar fi fost iertată naționala lui Thomas Tuchel.

Selecționerul Ghanei a ironizat arbitrajul la partida cu Anglia

Prima fază controversată s-a petrecut în minutul 67, când Prince Adu a scăpat singur cu Jordan Pickford și a fost pus la pământ de portarul Angliei, în afara careului de 16 metri. Totuși, arbitrul Said Martinez, din Honduras, a dictat lovitura liberă în favoarea englezilor.

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Al doilea moment controversat al reprizei secunde s-a consemnat în minutul 79, când același Prince Adu a căzut în careul Angliei după o intervenție a lui Ezri Konsa. Said Martinez nu a dictat penalty pentru Ghana, iar arbitrii din camera VAR nu au intervenit nici ei.

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Carlos Queiroz a avut un discurs ironic după meci. Selecționerul Ghanei a fost de părere că atât Pickford, cât și Konsa ar fi putut vedea cartonașul roșu la fazele din repriza secundă.

"VAR-ul mai funcționează la Cupa Mondială? Îl mai avem? Am dubii. Trebuia să primim un penalty clar, dar cei din camera VAR-ul erau plecați la cafea. Și mie îmi place să beau cafea, dar a fost un penalty clar și cartonaș roșu. Aveți vreun dubiu în legătură cu această fază sau sunt eu singurul care crede asta? Mă scuzați pentru sarcasm, dar dacă o spun serios aș putea fi pedepsit", a spus Queiroz.

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