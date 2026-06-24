OFICIAL Rapid l-a transferat pe fostul jucător al Stelei: „Bun venit!”

Rapid l-a transferat pe fostul jucător al Stelei: „Bun venit!” Volei
SPORT.RO
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Rapid continuă să își consolideze lotul înaintea noului sezon,

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Marius IftimeRapid Bucuresticsa steaua
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Giuleștenii au anunțat marți, 23 iunie, transferul lui Marius Iftime, voleibalist cu experiență în campionatul României.

În vârstă de 30 de ani și cu o înălțime de 1,95 metri, Iftime evoluează pe postul de secund și ajunge în Giulești după ce a trecut în ultimii ani pe la Steaua București și CSM București.

„Bine ai venit în familia Rapid! Îți dorim mult succes și cât mai multe victorii în tricoul alb-vișiniu!”, au transmis giuleștenii pe rețelele sociale.

Marius Iftime a trecut pe la Steaua și CSM București

De-a lungul carierei, Marius Iftime a mai evoluat pentru CVM Tomis Constanța, CSM București, Știința Explorări Baia Mare și Steaua București. 

Transferul vine după un sezon dezamăgitor pentru Rapid. Formația bucureșteană a încheiat ediția 2025/2026 a Diviziei A1 pe locul 6 și a fost eliminată în sferturile de finală ale play-off-ului de SCM Zalău.

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