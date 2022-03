Marius Croitoru a dezvăluit care este cel mai mare salariu de la FC Botoșani

Moldovenii au pierdut meciul decisiv cu FC Argeș și vor juca în play-out, unde se vor lupta pentru primele două locuri ce asigură participarea la barajul pentru Conference League.

FC Botoșani, ”la baraj” în clasamentul bugetelor

Marius Croitoru a încercat să explice strategia financiară a clubului patronat de Valeriu Iftime. Antrenorul moldovenilor spune că cel mai mare salariu de la echipa sa este de 6.000 de euro.

”Viața merge mai departe, ar fi păcat să arăt că mă domină supărarea. Am fost pe moment, pentru că nu mi-e ușor, sunt un antrenor tânăr, să pierzi play-off-ul în ultimele 10 minute, după ce un an întreg ai stat pe locurile 3-4, e dureros. Dacă stau să vorbesc strict de meciul cu FC Argeș, nu am arătat ca o echipă care merită să fie în play-off. Dacă împărțim eșecul ăsta în mai multe părți, pot să găsesc mai multe probleme.

Scoatem arbitrajul din discuție pentru că nu vreau să comentez. Am stat în vestiar, în biroul meu, m-am uitat la meci. Nu am fost în tribună sau pe bancă. E greu să spun ce am simțit. Eram pe punctul de a renunța pentru că atunci când lucrurile nu merg, e clar că antrenorul e de vină. Aveam o durere pe care nu puteam să o accept, dar am devenit puțin mai matur peste noapte și am discutat cu domnul Iftime, i-am spus că mergem în continuare.

Obiectivul este să ne clasăm pe locul 7 sau 8, să jucăm acel baraj. Am stat 4 ani la Botoșani și cred că am făcut-o destul de bine. FC Botoșani nu este susținută financiar din bani publici. Din echipele de provincie, 90% sunt susținute din bani publici. Cred că suntem pe locul 14-15 din perspectiva bugetului. E un singur salariu de 6.000 de euro, cel mai mare. Plătim trei salarii la trei luni.

Asta am vrut să explic, de la FC Botoșani nu a plecat niciun jucător fără acordul meu. Când am venit la echipă, mi s-a explicat care sunt condițiile. Ca să plătesc 30 de oameni, trebuie să sacrific 2-3. Mediaș, Astra, Clinceni, noi am avut un plan B, unde sunt acum? Nu am oferit prime de obiectiv 15-20 de mii, ceea ce s-a întâmplat la alte echipe. Când am terminat pe 7 în loc de 4, am vândut jucători pentru a echilibra bugetul”, a spus Marius Croitoru la Digisport.

Valeriu Iftime, despre vânzarea lui Racovițan, Ongenda și Edjouma

FC Botoșani a cedat trei titulari mai mult decât importanți în iarnă, iar suporterii echipei moldave consideră că acesta este principalul motiv pentru care, după pauza de iarnă, echipa nu a mai avut rezultate remarcabile. Valeriu Iftime, patronul echipei, a încercat să explice situația.

“Nu am făcut nimic decât cu știrea lui Marius. La fiecare înlocuire am vorbit cu el. Nu am vândut nimic fără să spună el sută la sută: poate pleca, găsim altul. Fotbaliștii care pleacă de la noi, nu îi dau pentru că vreau eu. Este o relație pe care o am cu Marius, iar cei care au oferte bune pleacă.

A venit oferta lui Edjouma cu 50.000 la semnătură, a uitat cum îl cheamă. Lui Ongenda îi dădeau 250.000 la semnătură. El avea o datorie la Fiscul francez de 160.000 de euro. Puteam eu să-l mai țin? Avem alți fotbaliști pe care i-am pregătit. Discuția cu Marius a fost că se rezolvă și nu e niciun fel de problemă”, a precizat Valeriu Iftime, conform Btonline.