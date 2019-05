Edi Iordanescu a luat decizia FINALA! Doua oferte de ULTIMA ORA primite de antrenorul dorit de Gigi Becali

FCSB va juca in aceasta seara cu CFR Cluj in ultimul meci al sezonului si al lui Mihai Teja pe banca echipei.

Edi Iordanescu va fi noul antrenor al celor de la FCSB! Ceea ce Becali anunta in urma cu cateva zile este din ce in ce mai aproape sa devina realitate - antrenorul celor de la Gaz Metan a primit 2 oferte importante din Grecia, de la Atromitos si Skoda Xanthi, insa a decis sa le refuze, scrie Fanatik!

Desi ofertele din punct de vedere financiar erau cu mult superioare celei de la FCSB, Iordanescu Jr nu doreste sa plece din Liga 1, de unde are oferta si de la Sepsi OSK. Edi Iordanescu nu le-a dat acestora un raspuns, asteptand sa finalizeze discutiile cu Gigi Becali.

"In momentul cand voi pleca de la Medias, daca se va intampla, voi lua in calcul doar o oferta in care autoritatea mea tehnico-tactica va fi totala, unde voi avea un mediu propice succesului, sustinere neconditionata, implicare in selectie, protectia muncii mele si controlul vestiarului" scria Edi Iordanescu in urma cu cateva zile pe contul sau de Facebook.

Becali e sigur ca Edi Iordanescu ii va lua locul lui Teja

Patronul celor de la FCSB a spus in urma cu cateva zile ca a ajuns la un acord cu Edi Iordanescu pentru ca acesta sa preia echipa in vara.



"Am vorbit cu el la telefon, 95% la el o sa fie..5% doar ca tre sa fim fata in fata sa vedem ce pretentii are.. poate vrea niste jucatori pe care nu pot sa ii aduc. 95% e Edi, nu mai are rost sa discutam.. 99%, vrei asa?!" a anuntat Gigi Becali in exclusivitate pentru Pro TV!