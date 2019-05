"S-a schimbat in ultimul timp!" Edi Iordanescu, dat de gol: "El nu o sa confirme, dar eu imi permit sa spun, si nu o sa se supere pe mine!"

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

FCSB incheie si acest sezon, al patrulea la rand, pe locul secund, iar Teja va pleca de la echipa la finalul meciului cu CFR Cluj din ultima etapa. FCSB insista pentru aducerea antrenorului de la Gaz Metan, insa Iordanescu jr ezita sa accepte propunerea lui Becali.

Narcis Raducan, fost colaborator al lui Edi Iordanescu la Pandurii, a dezvaluit ca tehnicianul in varsta de 40 de ani isi doreste sa vina la FCSB, insa doar in anumite conditii.

"Sa stiti ca Edi s-a schimbat un pic in ultimul timp. El nu o sa confirme, dar eu imi permit, si nu o sa se supere pe mine, pentru ca e un lucru pozitiv, a devenit un pic mai intelept. In conditiile astea nu exclude pentru ca el 'arde' pentru clubul asta si isi doreste, dar asta nu inseamna ca va face concesii majore. El a avut o postare pe Facebook care este foarte aproape de adevar. In conditiile in care el are autoritatea deplina sa faca echipa si sa faca schimbarile, chiar daca patronatul face transferurile, la FCSB nu contează pentru ca aduce cei mai buni jucatori din tara. Daca aceste conditii sunt sustinute si de un contract bine facut, nu cred ca exista niciun risc. Daca clauza de reziliere este una importanta, adica doar in conditiile astea cred ca ar veni Edi", a declarat Narcis Raducan pentru DigiSport.

Conditiile puse de Edi Iordanescu

Pe langa libertate totala la echipa, de la transferuri pana la alcatuirea echipei si efectuarea schimbarilor, Edi Iordanescu mai are o lista de cerinte.

Prima dintre ele ar fi retragerea lui Mihai Stoica din staff-ul echipei, situatie care pare sa fi rezolvat. Stoica a anuntat chiar inaintea partidei cu CFR din ultima etapa ca nu va mai sta pe banca la meciurile oficiale.

De asemenea, Iordanescu jr. isi mai doreste un transfer d ela Dinamo, pe capitanul Dan Nistor, dar si o clauza de reziliere de 1 milion de euro.