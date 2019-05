FCSB - CFR CLUJ LIVE | Derby-ul pe care nimeni nu vrea sa-l joace! Teja, obligat sa joace ofensiv la ultimul meci pe banca FCSB-uluI! Echipele probabile

Comentam impreuna toate fazele din FCSB - CFR Cluj pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

Putea sa fie meciul care sa decida titlul in Liga 1, insa duelul de duminica seara dintre FCSB si CFR Cluj nu mai are nicio miza pentru cele 2 echipe. CFR este deja campioana inca din weekendul trecut, in timp ce FCSB va termina din nou pe locul 2.

Aflat la ultimul meci pe banca FCSB-ului, Mihai Teja este nevoit sa foloseasca o formula ofensiva in conditiile in care Filip este suspendat. Astfel, Teja va apela la cuplul Nedelcu - Teixeira, fiind greu de crezut ca Stoian ar putea intra in primul 11. De partea cealalta, Dan Petrescu a lasat in vacanta jucatori importanti precum Tucudean, Culio, Camora sau Vinicius.

Interesul pentru partida de pe National Arena este unul scazut, fiind sanse slabe sa se afle 10.000 de suporteri in tribune.

Teja vrea victorie in ultimul sau meci la FCSB

Mihai Teja se va desparti de FCSB dupa partida cu CFR Cluj dupa ce a ratat titlul in Liga 1. Teja vrea sa plece de la echipa cu o victorie in fata echipei care i-a luat titlul.

Este un meci al orgoliilor, din punctul meu de vedere, pentru ca s-a decis campionatul in urma cu o etapa. Un meci in care jucam acasa, ne dorim sa-l castigam, ultima impresie conteaza. Este un meci cu o echipa buna, cu echipa campioana, ne dorim sa facem un joc bun.

Sa vedem maine, din ce am vazut joaca si Omrani, si Djokovic. Am vazut ca joaca si Manea. Acestea sunt rezervele de la CFR? Probabil strainii, 3-4 nu vor juca. Ceilalti nu sunt rezerve, pana la urma CFR e o echipa buna, campioana, are un lot bun. Ati vazut ca si Costache, de cand a revenit Dan Petrescu, a jucat titular. Paun la fel. Sunt jucatori buni" a spus Mihai Teja in conferinta de presa.

Dan Petrescu, sunat de Becali inaintea meciului

Campion pentru al 2-lea an la rand cu CFR Cluj, Dan Petrescu a decis sa menajeze cativa jucatori importanti pentru duelul cu FCSB. Antrenorul de 51 de ani a dezvaluit ca patronul rivalei, Gigi Becali, l-a sunat sa incerce sa afle echipa pe care o va folosi la derby-ul de duminica.

"M-a sunat sa ma intrebe ce echipa bag la meci. Ce echipa bag eu. Nu radeti. Mi-a zis <<Felicitari, anul asta ati meritat, anul trecut n-ati meritat>>. I-am spus ca daca el crede asa, e parerea lui. Ce sa-i mai zic?! Si apoi: <<Ce echipa bagi, aaa?>>. <<Ce bag? O echipa de fotbal, in 11. N-am jucatori de echipa a doua, noi nu avem asa ceva, avem un lot>>" a spus Dan Petrescu.

Echipele probabile:

FCSB:

Balgradean - Benzar, Balasa, Cristea, Morais - Nedelcu, Teixeira - Man, Tanase, Coman - Hora

CFR Cluj:

Arlauskis - Manea, Boli, Muresan, Peteleu - Deac, Hoban, Males - Costache, Bud, Paun