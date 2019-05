Mutarea BOMBA pregatita de Edi Iordanescu la FCSB! Oferta de 2 milioane de euro pentru jucatorul dorit de 2 ani de Becali

Edi Iordanescu se pregateste deja sa o preia pe FCSB.

FCSB a facut oferta pentru Andrei Ivan! Internationalul roman de tineret nu va mai ramane la Rapid Viena iar Gigi Becali spera sa-i convinga pe cei de la Krasnodar, clubul de care apartine Ivan, cu suma de 2 milioane de euro, scrie Gazeta. Ivan mai are inca 3 ani de contract cu clubul din Rusia.

Suma de 2 milioane de euro este cea pe care Rapid Viena ar fi trebuit sa o plateasca pentru a-l pastra definitiv pe Ivan, insa clubul din Austria a decis contra unei astfel de mutari. Cum FCSB ofera acesti bani, singurul semn de intrebare este in ceea ce priveste dorinta jucatorului.

Planul lui Edi Iordanescu

Fostul international roman, Ilie Dumitrescu, a dezvaluit ca a vorbit cu Edi Iordanescu despre venirea acestuia la FCSB si acesta s-a interesat de situatia jucatorilor de la FCSB.

"Nu m-am intalnit cu Edi Iordanescu, dar am vorbit cu el la telefon. Fiind ancorat in fenomen, m-a intrebat de toti jucatorii Stelei. Cum vad eu fiecare jucator si am inceput sa dezvolt.



Mi-a placut, asa, ca plan, ce vrea sa faca Edi! Are un plan foarte bine pus la punct. Mie imi place ce am auzit. Problema se pune ca trebuie sa vrea si distinsul. In momentul cand eu am vorbit cu Edi Iordanescu, nu a avut nicio discutie cu Gigi Becali. Este un antrenor cu personalitate Edi. Mie mi-a placut foarte mult dialogul cu el, am vazut cat de ordonat si coerent este. Isi doreste sa faca performanta" a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.