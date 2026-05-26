Saud Abdulhamid, fundaşul dreapta al echipei Racing Club de Lens, împrumutat de la AS Roma în acest sezon, a fost victima unui jaf în Amsterdam, Olanda, unde sărbătorea o nuntă în familie. Maşina şi paşaportul său s-au numărat printre obiectele furate, scrie news.ro.

După ce a câştigat Cupa Franţei cu RC Lens, fundaşul urma să se alăture echipei naţionale a Arabiei Saudite în următoarele zile pentru a se pregăti pentru Cupa Mondială. Prin urmare, sosirea sa a fost amânată.

Comunicatul federației: ”Oferim tot sprijinul nostru”

Vestea a fost anunţată luni printr-un comunicat al Federaţiei Saudite de Fotbal (SAFF): ”Federaţia Saudită de Fotbal îşi coordonează în prezent eforturile cu Ministerul Sportului pentru a monitoriza ancheta. De asemenea, colaborează cu Ambasada Regatului Arabiei Saudite în Olanda pentru a elibera documentele necesare care să permită jucătorului să se alăture echipei naţionale. Federaţia Saudită de Fotbal îşi oferă sprijinul deplin lui Saud Abdulhamid în aceste circumstanţe şi speră la sosirea sa în siguranţă în cantonamentul echipei naţionale”.

Jucător cheie pentru RC Lens în acest sezon, Saud Abdulhamid a jucat în 31 de meciuri pentru Sang & Or (3 goluri şi 8 pase decisive). Membru vital al echipei naţionale, unde a jucat în 50 de meciuri pentru Şoimii Verzi, fundaşul dreapta este inclus într-un lot preliminar de 30 de jucători.

El participase deja la Cupa Mondială din 2022, desfăşurată în Qatar. Pentru această Cupă Mondială, Arabia Saudită, antrenată acum de grecul Giorgos Donis, se află în Grupa H cu Spania, Uruguay şi Capul Verde.