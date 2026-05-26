”Câinii” au reușit să se califice la barajul pentru Conference League după ce au obținut locul patru în sezonul regulat. În contextul în care Universitatea Craiova a câștigat eventul, locul de Europa League a fost ”cedat” vicecampioanei U Cluj, iar CFR Cluj s-a calificat direct în preliminariile Conference League.

FCSB a trecut dramatic de FC Botoșani, scor 4-3, astfel că va juca împotriva rivalei pentru ultimul loc în cupele europene. Multe voci importante din fotbalul românesc o dau pe Dinamo favorită înainte de meciul de vineri, dar Ionuț Negoiță vede un meci echilibrat.

Ionuț Negoiță: ”Va fi un meci extrem de echilibrat”

Fostul acționar al ”câinilor” crede că fosta sa echipă, la care acum este sponsor, ar putea avea un sezon reușit cu prima calificare în cupele europene după nouă ani.

„Eu îl văd greu, dar îmi doresc să câștige Dinamo. Nu cred că pleacă din postura de favorită, va fi un meci extrem de echilibrat și complicat.

(n.r. - Cu o calificare în Conference League, ar fi un sezon reușit?) Fără discuție că da. După mult timp, să meargă în cupele europene, e o realizare foarte importantă, mai ales după interdicțiile care au fost, motive de insolvență și așa mai departe, s-ar începe o etapă mai interesantă.

Mie-mi place ce se întâmplă, un loc patru nu sună deloc rău, mai ales că în Cupă am fost foarte aproape să mergem în finală, unde se putea întâmpla orice, se putea câștiga chiar. Dinamo anul ăsta a arătat bine, sunt încântat de ce se întâmplă și ar fi foarte important să se califice în cupele europene.

(n.r. - Mergeți la meci?) Nu sunt în țară, că aș fi mers, dar le doresc mult succes”, a spus Ionuț Negoiță, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Pentru Dinamo, ultima participare în cupele europene a fost în sezonul 2017-2018, când a fost eliminată din preliminariile Europa League de Athletic Bilbao (1-1, 3-0).

Cu cine ar putea juca Dinamo în Conference League. Posibile adversare foarte complicate

Printre cele mai puternice adversare pe care Dinamo le-ar putea întâlni în turul 2 preliminar din Conference League se numără Braga (Portugalia), Ajax (Olanda), FC Copenhaga (Danemarca), Gent (Belgia), Rapid Viena (Austria), Panathinaikos (Grecia), Ludogorets (Bulgaria), Rakow (Polonia), Partizan Belgrad (Serbia) sau FC Lugano (Elveția).

Totuși, Dinamo ar putea avea și un adversar mai accesibil, conform simulărilor făcute de Football Meets Data. FC Vaduz (Liechtenstein), Tobol (Kazahstan), Apollon Limassol (Cipru), Hibernian (Scoția), HB Torshavn (Insulele Feroe) sunt și ele posibile adversare pentru echipa lui Kopic.

Cu cine ar putea juca FCSB în Conference League. Formația roș-albastră poate fi cap de serie inclusiv în play-off

În schimb, FCSB are un coeficient excelent, care i-ar putea permite să fie cap de serie inclusiv în play-off-ul Conference League.

În turul 2 preliminar, cele mai puternice echipe din punct de vedere al coeficientului pe care FCSB le-ar putea întâlni sunt FK Panevezys (Lituania), Neftchi Baku (Azerbaidjan), Motherwell (Scoția), Dunajska Streda (Slovacia) sau IFK Goteborg (Suedia).

Pentru FCSB pot apărea variante și mai accesibile, cum ar fi Zimbru Chișinău (Republica Moldova), Shelbourne (Irlanda), KF Dukagjini (Kosovo), Valletta FC (Malta) sau Coleraine (Irlanda de Nord).