Gruparea roș-albastră a bifat în nouă etape din partea a doua a campionatului patru victorii, două rezultate de egalitate și trei înfrângeri și a încheiat sezonul 2025/26 cu 37 de puncte.

FCSB a jucat deja în semifinala barajului pentru cupele europene cu FC Botoșani, pe care a învins-o cu 4-3, iar acum urmează să o înfrunte pe Dinamo în finala barajului vineri, 29 mai, de la 20:30.

Drum liber pentru un titular de la FCSB: ”Poate să plece dacă vine oferta”

După meciul cu Dinamo, portarul Ștefan Târnovanu va avea drum liber să plece de la FCSB. Cotat la 3,8 milioane de euro de site-urile de specialitate, ieșeanul e legitimat la fosta campioană din iarna lui 2020.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat că Târnovanu poate pleca doar în cazul în care oferta va fi din străinătate. De asemenea, oficialul a ținut să evidențieze și că FCSB va trebui să aducă un înlocuitor pentru fiecare jucător care va pleca în eventualitate în vară.

”Târnovanu poate pleca, dacă va avea ofertă din străinătate. Important e ca jucătorii care vor pleca, destui, să fie înlocuiți de unii de valoare”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Târnovanu a bifat de-a lungul anilor la FCSB 206 apariții în toate competițiile, a încasat 229 de goluri și a încheiat 71 de partide fără gol primit, în peste 18.000 de minute petrecute între buturile echipei.

Sold-out în CINCI minute la Dinamo - FCSB!

Cei de la Dinamo au decis să facă un gest superb față de fanii care au fost alături de echipă în acest sezon: cei care și-au cumpărat bilete la meciuri prin intermediul platformelor online au primit un mail privat cu un link prin intermediul căruia își puteau achiziționa tichete la ”finala” de Conference League.

Biletele au fost puse în vânzare în dimineața zilei de marți, iar după doar CINCI minute toate tichetele au fost epuizate. Astfel, Dinamo - FCSB, cel mai important meci al sezonului pentru cele două echipe, se va disputa cu casa închisă pe micuța arenă de 7.500 de locuri de lângă Mănăstirea Cașin.