Rivalul lui Florentino Perez la șefia Realului promite transferuri spectaculoase: „Am două vedete internaționale semnate”

Enrique Riquelme, președintele grupului Cox și contracandidatul lui Florentino Perez pentru șefia Realului, susține că are un plan clar pentru proiectul sportiv de pe Santiago Bernabeu și că transferurile sunt deja parafate, condiționate doar de câștigarea alegerilor.

„Am două vedete internaționale în lot. Transferurile sunt finalizate. Sunt doi jucători importanți care au semnat pentru Real Madrid și sunt esențiali pentru proiectul pe termen scurt, mediu și lung”, a declarat Riquelme pentru ABC.

Omul de afaceri a refuzat să dezvăluie identitatea celor doi jucători.