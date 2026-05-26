Rivalul lui Florentino Perez la șefia Realului promite transferuri spectaculoase: „Am două vedete internaționale semnate”

Contracandidatul lui Florentino Perez la președinția clubului a anunțat că a reușit deja să obțină semnăturile a două „vedete internaționale”.

Enrique Riquelme, președintele grupului Cox și contracandidatul lui Florentino Perez pentru șefia Realului, susține că are un plan clar pentru proiectul sportiv de pe Santiago Bernabeu și că transferurile sunt deja parafate, condiționate doar de câștigarea alegerilor.

„Am două vedete internaționale în lot. Transferurile sunt finalizate. Sunt doi jucători importanți care au semnat pentru Real Madrid și sunt esențiali pentru proiectul pe termen scurt, mediu și lung”, a declarat Riquelme pentru ABC.

Omul de afaceri a refuzat să dezvăluie identitatea celor doi jucători.

Critici la adresa conducerii lui Florentino Perez

Riquelme a lansat și un atac direct la adresa actualei conduceri, condusă de Florentino Pérez, unde a criticat modul în care au fost gestionate deciziile sportive recente.

El a contestat inclusiv strategia clubului privind banca tehnică, făcând referire la situația lui Xabi Alonso, despre care spune că ar fi fost o alegere bună, dar a fost îndepărtat prea rapid.

„Angajarea lui a fost o decizie bună, iar concedierea a fost o greșeală. Nu poți construi un proiect în trei luni”, a spus Riquelme.

Florentino Perez, aflat la conducerea clubului din 2009 în al doilea mandat, a fost reales fără opoziție în mai multe rânduri, cea mai recentă alegere având loc în ianuarie 2025.

În acest context, intrarea lui Riquelme în cursa electorală aduce pentru prima dată în ultimii ani o competiție reală pentru șefia clubului madrilen.

