BOTOSANI - GAZ METAN 1-0 | "Nu sunt trei puncte pierdute, sunt trei puncte luate!" Edi Iordanescu a luat foc dupa esecul din Moldova: "Viciere de rezultat, o jignire!"

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Gaz Metan a pierdut al doilea meci consecutiv in play-out, iar Edi Iordanescu da vina pe arbitraj pentru acest rezultat.

Edi Iordanescu acuza faptul ca penalty-ul si eliminarea lui Marius Constantin au fost doua decizii dictate gratuit impotriva echipei sale.

"Nu cred ca sunt trei puncte pierdute. Cred ca exprimarea corecta e 'trei puncte luate!' A fost o viciere de rezultat, o jignire. Nu am comentat programarile, chiar daca Mediasul nu are lotul si nici mijloacele sa joace din trei in trei zile. A fost un penalty pe care nici nu stiu cum sa-l catologhez...m-am uitat de zece ori la faza. Efectiv, nu poti sa dai penalty la acea faza. Astea sunt decizii extrem de simple pe care nu poti sa le gresesti", a declarat Edi Iordanescu la finalul partidei.