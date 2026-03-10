Mirel Rădoi (44 de ani) își va începe acest al doilea mandat de antrenor, la FCSB, în calitate de salvator. Pentru că „pompierul“ a fost chemat, în disperare de cauză, să stingă „focul“ aprins de deciziile proaste ale patronului Becali.

După căderea roș-albaștrilor în play-out, brusc, s-a tăiat și cheful suporterilor pentru meciurile din campionat. Dovadă și faptul că duelul cu Universitatea Cluj (1-3), în ultima etapă din sezonul regulat, s-a jucat în fața unor tribune goale pe Arena Națională.

Acum însă, revenirea lui Rădoi pe bancă pare că a reaprins speranțele fanilor, în ceea ce privește salvarea acestui sezon. Așa se și explică modul în care Mirel a fost primit, astăzi, de susținătorii roș-albaștrilor.

Imaginile de aici cu momentul sosirii lui Rădoi, la baza FCSB-ului, vorbesc de la sine.