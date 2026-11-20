Atacantul în vârstă de 17 ani se află pe lista celor de la CSM Slatina, formație care ocupă locul al treilea în Liga 2. Antrenorul Adrian Dulcea a dezvăluit că și-a dorit să-l aducă pe fiul lui Dan Șucu încă din vara acestui an.

Tehnicianul a purtat discuții cu Daniel Pancu și Bogdan Bilașco, însă mutarea nu s-a concretizat. Rapid a ales atunci un parteneriat cu Ștefănești, pentru ca tânărul atacant să poată evolua mai aproape de prima echipă.

Adrian Dulcea: „Mi se pare un copil motivat, serios, care are nevoie de jocuri”

Dulcea speră ca negocierile să fie reluate în perioada de mercato din iarnă și consideră că Șucu are nevoie de mai multe meciuri pentru a-și dezvolta încrederea.

„Mi l-am dorit la Slatina pe Andrei Șucu. Sincer! Am avut o discuție cu Pancone, am avut o discuție cu Bilașco, exact la începutul sezonului și a rămas să mai discutăm.

După, au luat decizia de a face acel parteneriat cu Ștefănești și practic ei să îl aibă în imediata apropiere, să îl folosească fie la echipa de Liga 2, fie la prima echipă. Mi l-aș fi dorit pentru că pe Andrei îl cunosc de la loturile naționale.

Mi se pare un copil motivat, serios, care are nevoie de jocuri, așa cum spunea și Pancone, pentru a-i crește stima de sine, încrederea și pentru a-și crea un drum. Nu e ușoară situația în care se află, e extrem de grea”, a declarat Adrian Dulcea, potrivit iAMsport.

Cotat la 50.000 de euro, potrivit Transfermarkt, Andrei Șucu a prins trei meciuri în acest sezon pentru giuleșteni și și-a trecut în cont un gol.