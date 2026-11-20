CITEȘTE AICI TOATE MATERIALELE SPORT.RO DESPRE ”ETERNUL DERBY” DINAMO - STEAUA

”🏀 Zi plină astăzi pentru echipele noastre. Avem baschet, Dinamo-Steaua (ora 18:00), în Ștefan cel Mare. Dinamo este în formă, locul 4, Steaua locul 5, ambele cu 10 puncte, dar gazdele au un meci mai puțin disputat” (Steaua București).

”Dinamo ⚔️ Steaua. AZI. Sala Dinamo. ora 18:00. Tot ce contează. ⬜️🟥” (CS Dinamo Baschet)

Cele două mari rivale au prefațat astfel derby-ul:

Momentan, Dinamo are 6 meciuri - 4 victorii - 2 înfrângeri, iar Steaua 7 meciuri - 3 victorii - 4 înfrângeri în Liga Națională de baschet masculin (sunt 14 echipe).

Dinamo - Steaua, ”Eternul derby” al baschetului românesc, se dispută astăzi, de la ora 18:00, în sala din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Dinamo vine după un rezultat rușinos în Ungaria, în grupele FIBA Europe Cup

CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă fără drept de apel de echipa maghiară NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz, cu scorul de 104-73 (29-19, 29-21, 21-21, 25-12), miercuri seara, în deplasare, în Grupa B a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup.

Dinamo, care în tur a învins-o pe Szolnok, a suferit astfel a cincea înfrângere consecutivă în competiţie şi nu mai are şanse de calificare în faza următoare.

În meciul de la Szolnok, Dinamo a condus doar 13 secunde, restul timpului aparţinând echipei gazdă, care s-a impus la o diferenţă de 31 de puncte.

Nandor Kuti, cu 15 puncte, şi Derrick Marks, cu 10 p, 3 recuperări, s-au evidenţiat de la Dinamo în meciul disputat în Ungaria.

Rapid a câștigat la Corona Brașov

CS Rapid Bucureşti a învins-o pe CSM Corona Braşov cu scorul de 89-87 (24-21, 21-19, 28-24, 16-23), joi seara, în Sala Sporturilor ''Dumitru Popescu-Colibaşi'' din Braşov, într-un meci din etapa a 8-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.

Rapid a controlat jocul în cea mai mare parte a timpului şi a obţinut o victorie strânsă, după un reviriment al braşovenilor în ultimul sfert.

Harrison Thomas Cleary a fost cel mai bun jucător al oaspeţilor, cu 24 puncte, 5 recuperări, 7 pase decisive, Munis Mahmoud Tutu a contribuit cu 16 p, 4 rec, 4 pd, Styrmir Snaer Thrastarson a adăugat 16 p, 4 rec, iar Nikola Jevtovic s-a remarcat cu 15 p, 5 rec, 3 pd, informează Agerpres.

Michael Okauru s-a evidenţiat de la Corona, cu 25 p, 7 rec, 3 pd, alături de Demilade Ebose Adeyemi Adelekun, cu 16 p, 10 rec, Zavian Xavier McLean, 16 p, 5 pd, şi Samary Dashaun Curtis, 11 p, 3 rec, 4 pd.

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