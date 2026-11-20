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LIVE VIDEO Dinamo - Steaua se joacă astăzi! ”Eternul derby” poate fi urmărit pe Sport.ro
Cele două mari rivale, în căutarea gloriei de altădată.
Cum au prefațat ”Eternul derby” cele două mari rivale
Dinamo - Steaua, ”Eternul derby” al baschetului românesc, se dispută astăzi, de la ora 18:00, în sala din Șoseaua Ștefan cel Mare.
Momentan, Dinamo are 6 meciuri - 4 victorii - 2 înfrângeri, iar Steaua 7 meciuri - 3 victorii - 4 înfrângeri în Liga Națională de baschet masculin (sunt 14 echipe).
Cele două mari rivale au prefațat astfel derby-ul:
”Dinamo ⚔️ Steaua. AZI. Sala Dinamo. ora 18:00. Tot ce contează. ⬜️🟥” (CS Dinamo Baschet)
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”🏀 Zi plină astăzi pentru echipele noastre. Avem baschet, Dinamo-Steaua (ora 18:00), în Ștefan cel Mare. Dinamo este în formă, locul 4, Steaua locul 5, ambele cu 10 puncte, dar gazdele au un meci mai puțin disputat” (Steaua București).
Dinamo vine după un rezultat rușinos în Ungaria, în grupele FIBA Europe Cup
CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă fără drept de apel de echipa maghiară NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz, cu scorul de 104-73 (29-19, 29-21, 21-21, 25-12), miercuri seara, în deplasare, în Grupa B a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup.
Dinamo, care în tur a învins-o pe Szolnok, a suferit astfel a cincea înfrângere consecutivă în competiţie şi nu mai are şanse de calificare în faza următoare.
În meciul de la Szolnok, Dinamo a condus doar 13 secunde, restul timpului aparţinând echipei gazdă, care s-a impus la o diferenţă de 31 de puncte.
Nandor Kuti, cu 15 puncte, şi Derrick Marks, cu 10 p, 3 recuperări, s-au evidenţiat de la Dinamo în meciul disputat în Ungaria.
Rapid a câștigat la Corona Brașov
CS Rapid Bucureşti a învins-o pe CSM Corona Braşov cu scorul de 89-87 (24-21, 21-19, 28-24, 16-23), joi seara, în Sala Sporturilor ''Dumitru Popescu-Colibaşi'' din Braşov, într-un meci din etapa a 8-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.
Rapid a controlat jocul în cea mai mare parte a timpului şi a obţinut o victorie strânsă, după un reviriment al braşovenilor în ultimul sfert.
Harrison Thomas Cleary a fost cel mai bun jucător al oaspeţilor, cu 24 puncte, 5 recuperări, 7 pase decisive, Munis Mahmoud Tutu a contribuit cu 16 p, 4 rec, 4 pd, Styrmir Snaer Thrastarson a adăugat 16 p, 4 rec, iar Nikola Jevtovic s-a remarcat cu 15 p, 5 rec, 3 pd, informează Agerpres.
Michael Okauru s-a evidenţiat de la Corona, cu 25 p, 7 rec, 3 pd, alături de Demilade Ebose Adeyemi Adelekun, cu 16 p, 10 rec, Zavian Xavier McLean, 16 p, 5 pd, şi Samary Dashaun Curtis, 11 p, 3 rec, 4 pd.
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