„Înainte să merg la Chelsea, voiam să ajung la Arsenal. Nu este niciun secret. Arsenal era clubul pentru care voiam să joc, iar mutarea pe Emirates era visul meu”, a declarat Mudryk, citat de Fabrizio Romano.

Mykhaylo Mudryk a dezvăluit că Arsenal a fost echipa la care și-a dorit să ajungă înainte de transferul la Chelsea. Ucraineanul a recunoscut că mutarea pe Emirates era visul său, însă negocierile nu au avut loc în condițiile pe care și le-ar fi dorit.

Fotbalistul a susținut că fostul său impresar nu a făcut demersuri reale pentru transferul la Arsenal, ci a urmărit să obțină mai mulți bani din tranzacție.

„La vremea respectivă nu știam asta. Am înțeles abia mai târziu cum au stat lucrurile cu comisionul și restul”, a mai spus ucraineanul.

Chelsea l-a transferat în ianuarie 2023 de la Șahtior Donețk, pentru aproximativ 70 de milioane de euro. A adunat 73 de meciuri, a marcat 10 goluri și a oferit 11 pase decisive pentru londonezi, însă cariera sa a fost afectată de suspendarea pentru dopaj, în perioada decembrie 2024 - iulie 2026. DETALII AICI

În septembrie 2026, Mudryk a fost împrumutat la Tottenham, dar a bifat doar 16 minute într-un meci cu Nottingham Forest, înainte să se accidenteze.