Mykhaylo Mudryk a dezvăluit că Arsenal a fost echipa la care și-a dorit să ajungă înainte de transferul la Chelsea. Ucraineanul a recunoscut că mutarea pe Emirates era visul său, însă negocierile nu au avut loc în condițiile pe care și le-ar fi dorit.
Mykhaylo Mudryk: „Înainte să merg la Chelsea, voiam să ajung la Arsenal”
„Înainte să merg la Chelsea, voiam să ajung la Arsenal. Nu este niciun secret. Arsenal era clubul pentru care voiam să joc, iar mutarea pe Emirates era visul meu”, a declarat Mudryk, citat de Fabrizio Romano.
Fotbalistul a susținut că fostul său impresar nu a făcut demersuri reale pentru transferul la Arsenal, ci a urmărit să obțină mai mulți bani din tranzacție.
„La vremea respectivă nu știam asta. Am înțeles abia mai târziu cum au stat lucrurile cu comisionul și restul”, a mai spus ucraineanul.
Chelsea l-a transferat în ianuarie 2023 de la Șahtior Donețk, pentru aproximativ 70 de milioane de euro. A adunat 73 de meciuri, a marcat 10 goluri și a oferit 11 pase decisive pentru londonezi, însă cariera sa a fost afectată de suspendarea pentru dopaj, în perioada decembrie 2024 - iulie 2026. DETALII AICI
În septembrie 2026, Mudryk a fost împrumutat la Tottenham, dar a bifat doar 16 minute într-un meci cu Nottingham Forest, înainte să se accidenteze.